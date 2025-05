David Broncano, desconcertado tras el zasca de Melody: “Me ha llamado hijo de puta”

La rueda de prensa ofrecida por Melody este lunes ha tenido numerosas réplicas, pero una de las más esperadas era la de David Broncano. La cantante había lanzado un dardo envenenado al programa ‘La Revuelta’, del que se ausentó días después de su participación en Eurovisión. “Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio, pero siempre estoy abierta a unas disculpas”, dijo la sevillana, aludiendo claramente al espacio de TVE y su presentador, aunque sin nombrarlos directamente.

Durante la emisión de este lunes, Grison mencionaba el asunto con ironía: “La has tirado como Melody la pullita el otro día, ¿eh?”. Broncano, visiblemente sorprendido, preguntaba “¿Qué ha pasado?” al no estar al tanto de lo ocurrido. Ricardo Castella y Sergio Bezos fueron los encargados de informarle en directo: “Se ha enfadado, pero admite disculpas. Dice que nos hemos metido con ella”.

El humorista intentó reaccionar con su habitual tono: “¿Esto es cierto? Me ha llamado hijo de puta y ahora no le puedo contestar”. Sus compañeros le corrigieron de inmediato: “No, ella ha sido educada”. Ante la duda, el propio Broncano optó por aplazar su réplica: “Luego lo miro y mañana digo algo”. Eso sí, dejó claro que Melody había cancelado su visita al programa justo antes del inicio del directo, aunque ellos decidieron no hacer sangre. “Un chiste sí”, matizó Castella.

Durante todo el programa, las referencias a Melody y su comparecencia se repitieron. Broncano incluso propuso, en tono jocoso, invitarla de nuevo a la entrega del próximo 5 de julio, que apodó “San Fadao”. “A mí me cae muy bien Melody, pero voy a hacer como en la televisión nacional: mañana hago un análisis”, zanjó.