Un 'binissalemer' llega a 'First Dates' en busca del amor: "Cuando vengan las fiestas de la vendimia te tienes que venir"

Se dice que "la primera impresión es la que cuenta", motivo por el cual las primeras citas nos ponen tan nerviosos. Eso es lo que debió pensar María nada más conocer a Tomeu, un mallorquín de 60 años que llegaba a 'First Dates' en busca del amor que había perdido.

La primera en llegar era María. La mujer entraba al plató de 'First Dates' en muletas y rápidamente explicó al programa que había tenido un accidente paseando a su perro por Palma. "Me gustan los animales, me gusta hacer deporte, salir a tomar algo", explicaba la de Ibiza con residencia en Mallorca. Carlos Sobera le preguntó a María si buscaba alguna cosa seria en el plató algo que María no indicó claramente. "Bueno, poco a poco, ya se verá, sobre la marcha, no tengo prisa".

Tras María entraba Tomeu, un técnico de mantenimiento que estaba divorciado y que vive en Binissalem. "Soy un tío muy cachondo, que le doy a la labia, me gusta reírme, el humor, pero yo ligar, normalmente no voy nunca", declaró el soltero nada más llegar al programa de Cuatro.

Los dos mallorquines conectaron bien al enterarse de que los residían en la isla. "Yo vivo en una casa de campo". "¿Tienes animales?", preguntó la soltera. "A mí me encantan", apostilló María. "Como mínimo ya empezamos con una cosa buena, cuando vengan las fiestas de la vendimia te tienes que venir", apuntaba el soltero nada más sentarse en la mesa a cenar.

Tomeu y María durante su cita en 'First Dates' / Cuatro

Tomeu explicó al programa que María le parecía una persona atractiva. "A nuestra edad, no se trata de ir a buscar... Es que la gente de hoy en día, lo bueno, está colocado", explicaba el soltero ante la sorprendente mirada de la soltera. "Me parece fatal que diga que lo bueno, está colocado. Lo bueno está por colocar, por favor, aquí estoy yo", manifestó María al programa al no estar de acuerdo con la frase de Tomeu.

"Tiene un sentido del humor muy mallorquín, el acento que tiene, es de pueblo, y me hacemucha gracia la verdad". Además, el soltero comenta que hoy en día “la gente tiene un cocodrilo dentro del bolsillo". "¿A qué te refieres?", preguntó María sin saber lo que significaba la frase. "Ahora las personas no quieren pagar nada, no sacan ni cinco euros", remarcó Tomeu ante las risas de su cita.

La decisión final de los solteros

La decisión final entre Tomeu y María en 'First Dates' / Cuatro

Tomeu no dudaba en desvelar sus ganas de tener una segunda cita con ella, sin embargo, María no quiso saber nada del soltero porque le ha parecido una persona “antigua” por los comentarios que fue soltando durante la cita.