Eurovisión multará a RTVE si sus comentaristas vuelven a hablar del conflicto de Gaza en la final

La tensión que provoca la participación de Israel en Eurovisión vuelve a ser palpable un año más. A los comentarios de Julia Valera y Tony Aguilar mencionando el conflicto de Gaza antes de la actuación del país judío en la semifinal, se sumaba también la expulsión de seis personas del público que esa misma tarde protestaron durante el ensayo de la representante israelí.

Ahora, esa tensión sube un nuevo peldaño y la organización del festival avisa a España: multará a RTVE si sus comentaristas vuelven a hablar del conflicto bélico que desde octubre de 2023 sacude Palestina.

Fue en la tarde del jueves, cuando la tensión empezó a escalar. Yuval Raphael, representante israelí con la canción "New day will rise", comenzó su ensayo previo a la semifinal de esa noche, cuando varios espectadores abuchearon a la artista e interrumpieron el número con silbatos y pancartas. La organización del evento no tardó en intervenir: seis personas, entre ellas una familia, fueron expulsadas del recinto por alterar el orden en el estadio St. Jakobshalle de Basilea.

Horas después, durante la emisión de la semifinal, Julia Valera y Tony Aguilar - comentaristas españoles del festival - aprovecharon el vídeo de presentación de la cantante israelí para mencionar el debate que había pedido RTVE sobre la participación del país de Oriente Medio.

"Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el Festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, y entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según la Organización de Naciones Unidas", comunicaban los comentaristas.

Un discurso, que esta noche conllevará riesgos, pues Eurovisión ya ha avisado a la corporación pública de que será multada si vuelve a mencionar el conflicto que se vive en la franja de Gaza.