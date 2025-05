Polémica por posible apología al 'balconing' en la canción del Reino Unido para Eurovisión 2025

La canción del Reino Unido para Eurovisión 2025, What the Hell Just Happened? del grupo Remember Monday, ha desatado un inesperado revuelo en redes sociales por una estrofa que, según algunos usuarios, podría interpretarse como una apología al balconing, una práctica peligrosa asociada al turismo británico en Baleares. Un tema que celebra el caos de la mañana de después de una desfasada noche de fiesta.

La letra en cuestión dice: "I went up on the roof, jumped into the pool, you should do it too" (“Subí al tejado, salté a la piscina, deberías hacerlo tú también”). Un usuario en X ha compartido el fragmento del tema con un mensaje sarcástico: “Sí és que ho duen a sa sang...”, generando un aluvión de reacciones.

Sa cançó que presenta es Regne Unit a Eurovisió 2025 menciona i promou es #balconing? Sí és que ho duen a sa sang... pic.twitter.com/F9HaplqyaY — Federació Balear de Balconing (@Botquebota) May 14, 2025

Contexto sensible

La polémica llega apenas dos semanas después del fallecimiento de una turista turca en Ibiza tras precipitarse desde un cuarto piso. El suceso reavivó la preocupación en Baleares por el balconing, una conducta de riesgo que ya ha dejado decenas de heridos y fallecidos en los últimos años.

A pesar de que no hay una mención directa a España ni a esta práctica, algunos espectadores consideran que la letra de la canción es una referencia clara y que los británicos no se deberían "molestar" si luego reciben mofas o críticas sobre su comportamiento.

Eurovisión 2025: semifinales y expectativas

Las semifinales de Eurovisión 2025 se celebraron ayer y contaron con actuaciones de alto nivel, destacando la variedad de estilos y mensajes de las propuestas. Ni la BBC ni la organización del festival se han pronunciado aún sobre la polémica. Mientras tanto, en las redes sociales continúa el debate.