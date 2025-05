Día, hora y dónde ver en TV la segunda semifinal de Eurovisión 2025

El público de Eurovisión empieza a escoger sus favoritos. Una vez sabidos quiénes han sido los elegidos en la primera semifinal, y por lo tanto los que actuarán sobre el escenario de Basilea en la final del sábado, falta por ver la otra mitad. Y esos saldrán de la segunda eliminatoria, que se disputa este jueves 15 de mayo a partir de las 21:00 horas.

Los únicos países que se han librado de tener que superar estas rondas previas son los llamados 'big five', los únicos cinco que disfrutan año tras año del honor de disputar directamente la gran final. Son España, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Este 2025 hay que incluir también en este selecto grupo a Suiza, en calidad de anfitrión. Se ganó ese derecho tras ganar el año pasado. La canción 'The code', interpretada por Nemo, fue la más votada en Malmo.

Los participantes en la segunda semifinal

Auténticos favoritos a hacerse con el Micrófono de Cristal están llamados a actuar este jueves. Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Serbia, Finlandia e Israel son los países que participarán esta segunda semifinal.

Este último protagoniza, una vez más, la gran polémica del certamen. La propia delegación española solicitó hace unos meses que se abriese un debate sobre su participación, una iniciativa que la UER no aceptó. "Todos los miembros son elegibles para competir", replicaron en la misiva. Cómo acoja el público a la representante israelí, Yuval Raphael, está por ver.

Este jueves también se subirán al escenario Reino Unido, Francia y Alemania, con pase directo a la final. Eso sí, como una mera exhibición, al igual que hizo Melody el martes. Los espectadores podrán disfrutar de 'Baller', de Abor & Tynna (Alemania); 'maman', de Louane (Francia); y 'What the hell just happened?', de Remember Monday (Reino Unido).

Dónde ver la segunda semifinal de Eurovisión

La segunda semifinal de Eurovisión se podrá ver en directo este jueves desde las 21:00 horas en La 2 de RTVE. Sin embargo, la final, que será el sábado, será en La 1. Todas las galas se podrán seguir también en RTVE play.