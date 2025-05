Una canción desata la locura entre los invitados de 'Pasapalabra' y saca sus mejores pasos: "Nos hemos liado, no lo tengan en cuenta"

Pocas veces una canción pone a tanta a gente a bailar en 'Pasapalabra'. Tras unas pruebas musicales en las que muchos no habían acertado a la primera, llegaba el último programa para los invitados del concurso. Lluvia Rojo,Juanra Bonet, Mariola Fuentes y Fele Martínez competían por el libro del programa en su última prueba musical.

En el primer duelo, la actriz y el presentador de 'Quien quiere ser millonario' solo podían sumar 3 segundos para su equipo, y tras Manu y Rosa, el turno y la opción de llevarse el libro para casa recaía en los actores Fele Martínez y Mariola Fuentes.

Tras escuchar los primeros acordes de la canción, la actriz de Marbella interpretó el tema que estaba sonando. El presentador Roberto Leal no pudo hacer nada más que indicar que los cinco segundos se iban al equipo azul y la locura se apoderó del plató de Antena 3.

Rápidamente, tanto ella como el resto de invitados se pusieron a bailar al ritmo de los 80, década a la que pertenece esta canción. Lluvia Rojo y Juanra se levantaron también de su silla para dar rienda suelta a sus mejores bailes, ante la atónita mirada de Manu y Rosa, que no se esperaban la coreografía.

Juanra Bonet y Fele Martínez bailando en el plató de 'Pasapalabra' / Antena 3

La canción que desató la locura

Tras varios segundos, los invitados se fueron a sentar, pero Bonet se equivocó de silla y provocó la risa del presentador. "Nos hemos liado, no lo tengan en cuenta en sus casas" remarcó Leal mientras se reía.

La canción que hizo bailar a los famosos fue "Don't leave me this way", una canción de Telma Houston que pusieron de moda en los 80 la banda "The Communards".