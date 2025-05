Una soltera de 'First Dates' recibe a su cita cantando el himno del Barça y la reacción de la comensal no tiene desperdicio

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa ha juntado a Miriam (44 años) y Cristina (40). La primera soltera se ha presentado con la bufanda del Barça y ha asegurado que el club es su vida: "Mi lema es 'Jugui qui jugui', es decir, juegue quien juegue. No quiero que juegue mi ídolo, quiero que el 11 que salga titular, lo haga perfecto y gane el partido". La soltera ha declarado que el "momento más inolvidable" que tiene siendo culé es la remontada contra el PSG: "Ese partido del 6 a 1 que remontamos al PSG es inolvidable".

Miriam ha explicado que se ha dedicado más a animar al conjunto blaugrana que a encontrar una persona, y que busca es alguien con quien ver los partidos juntos y que le atraiga físicamente.

La comensal ha recibido a su cita cantando el himno del FC Barcelona para "que se lo vaya aprendiendo", pero lo que no sabía es que Cristina se lo conoce muy bien: "Me llaman 'Cris del Mini' porque empecé hace 17 años yendo al Mini Estadi, el campo anexo al Camp Nou, donde jugaban los grandes".

Mientras la recibía con el cántico, Cristina, que ha acudido con un brazalete del equipo y con una pelota, ha controlado el balón con la cabeza al ritmo del himno y ha afirmado que es del Barça "a muerte".

Cristina ha apuntado que va muchas veces a ver el femenino, algo que no comparten: "Nunca lo he ido a ver y no tengo ni atracción. Algún partido de los que he visto, veo que les falta agresividad en el juego, posicionamiento y táctica. No me atrae. Mi pasión es el masculino", ha explicado Miriam.

Aunque la cita pintaba bien, solamente han coincidido en su pasión por el club. Por lo tanto, ambas han decidido que no quieren tener un segundo encuentro, a no ser que sea para ver un partido del Barça masculino.