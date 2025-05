La reivindicación de la mallorquina Angy Fernández en el estreno de 'That's my jam', el nuevo programa de Arturo Valls en La 1

La 1 de RadioTelevisión Española estrenaba nuevo programa por la noche. El presentador valenciano, Arturo Valls, cogía las riendas de 'That's my jam' , la versión española del programa de Jimmy Fallon en la NBC, cadena americana, que tiene tantos seguidores en Estados Unidos, en la que actrices, famosos y cantantes se enfrentan a multitud de pruebas relacionadas con la música.

Eva Soriano, Carlos Baute, Arturo Vals, Angy Fernández y Raúl Pérez. / rtve

En este primer programa los protagonistas fueron rostros muy conocidos del panorama español. Un equipo, que fueron los ganadores, estuvo formado por la humorista y presentadora Eva Soriano y el cantante venezolano Carlos Baute. Sus rivales iban a ser el imitador Raúl Pérez y la actriz mallorquina, Angy Fernández que no pudieron conquistar la victoria.

El momento musical de Angy Fernández

La artista que ha participado en multitud de concursos musicales como 'Tu cara me suena' interpretó un popurrí de canciones. En este caso le tocó cantar la categoría de indomables. "¿Esto que significa?", preguntó la actriz al presentador. "Indomables, es la categoría en la que las mujeres siempre tienen un pie fuera de las normas establecidas", contestaba Arturo Vals. La actriz interpretó temas como 'Pump it' de Black Eyed Peas, 'Bad Romance', de Lady Gaga, 'So What' de la cantante Pink o Stronger de Kelly Clarkson.

La reivindicación de la actriz

La petición de Angy Fernández. / .

Antes de empezar con las pruebas musicales Angy dejó un mensaje claro en televisión. La conocida actriz por su papel en 'Física o Química' expresó las ganas que tenía de ver a una banda tocar música en directo. "Yo tenía muchas ganas de venir, estoy encantada, además, con música en directo en tele, por favor, se necesitaba", reivindicó la cantante, que fue aplaudida por el público y los demás protagonistas.