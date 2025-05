Nagore Robles apunta a Kiko Hernández por sacarla del armario: "50 años en el suyo y va y me saca a mí"

La expansión mediática de Nagore Robles en RTVE continúa. Tras su aplaudida participación en 'Bake Off: Famosos al horno', donde llegó a la final, ahora ha dado un paso más apareciendo como invitada en el late night 'Al cielo con ella', presentado por Henar Álvarez. Durante la entrevista, la presentadora de Basauri habló sin tapujos sobre lo que supone ser una figura abiertamente LGBT en televisión, dejando una frase que no pasó desapercibida: “Yo no salí del armario, a mí me sacaron”.

La conversación derivó rápidamente en temas de visibilidad y estereotipos. Álvarez elogió a Robles como un “referente lésbico sin pluma”, a lo que Nagore respondió entre risas: “¿Sin pluma? Yo creo que se me nota de lejos... aunque bueno, también he comprado en la acera de enfrente un tiempo”, soltó, refiriéndose a su pasado heterosexual.

La charla fue subiendo de tono cuando ambas debatieron sobre los clichés de la mujer lesbiana. “Está ese rollo de la camisa de cuadros y el camión…”, dijo Robles, visiblemente crítica con las etiquetas impuestas. Incluso bromeó mirando al público: “¿Cuántos hay aquí? ¿50? Súmale los técnicos. Si todos fueran bisexuales, no me extrañaría. Yo creo que todo el mundo lo es”, declaró, lanzando su teoría sobre la fluidez de la orientación sexual.

Pero el momento más explosivo llegó cuando Henar le preguntó si ser lesbiana le había perjudicado en su carrera. La respuesta fue tan directa como inesperada: “No, porque nunca me he parado mucho a pensarlo. Pero lo cierto es que a mí me sacaron del armario. Fue Kiko Hernández ¡Tiene narices! Que me sacara del armario un tío que llevaba 50 años en el suyo”.

En este aspecto, cabe recordar que Kiko Hernández no hizo pública su orientación hasta que anunció su boda con Fran Antón en 2023, tras años de especulaciones sobre su sexualidad.