Roberto Leal cumple un deseo muy especial de su hijo Leo en 'Pasapalabra': “¡Lo que te pide un hijo se hace sí o sí!”

Roberto Leal nos ha vuelto a conquistar con su cercanía, su sentido del humor... y ahora también por su faceta más tierna como padre. El querido presentador de Pasapalabra ha cumplido un deseo muy especial de su hijo Leo y lo ha compartido con todos sus seguidores a través de un entrañable y divertido vídeo en redes sociales que ha derretido a sus fans.

Todo comenzó cuando el pequeño Leo le pidió a su padre que, por favor, se llevase a su lugar de trabajo un juguete muy especial para él: un mono de peluche que tiene un valor sentimental enorme para él y su hermana Lola. Sin pensárselo dos veces, Roberto accedió encantado: “¡Lo que te pide un hijo se cumple sí o sí, por muy loco que sea!”, escribió junto a las imágenes.

El mono invade el plató de 'Pasapalabra'

Desde que el mono llegó a los estudios de Atresmedia, se convirtió en una auténtica estrella. Primero, se paseó por la sala de maquillaje con total desparpajo. “El nombre de ‘mono’ no se lo pusieron porque sí. Es muy mono, le gusta maquillarse, es coqueto y goloso”, bromeó el sevillano mientras el peluche se acomodaba entre brochas y polvos.

Luego, el simpático muñeco no dudó en ocupar la silla del presentador e incluso intentó robarle protagonismo: “El mono ha cogido tremenda confianza. Es un guasón, se sienta en mi silla, incluso está molestando. Intenta aplaudir, pero sus manos son de trapo”, narró Roberto, provocando las risas del equipo del programa.

¡También participó en el rosco!

Como no podía ser de otra forma, el mono acabó protagonizando su propio momento estelar en Pasapalabra. “Es el peluche favorito de Leo y de Lola. Me han dicho ‘Llévatelo al trabajo, papá’. Así que se ha venido un ratito con nosotros, pero que no mire las respuestas, que luego es bastante largón”, bromeó Leal durante la grabación.

El mono terminó “haciendo” el rosco y Roberto le puso un simpático “continuará” al final del vídeo, dejando la puerta abierta a futuras apariciones del juguete.