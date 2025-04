'Pasapalabra' cambia de día: "Será que no hay"

No se pudo prever. El apagón que se produjo el pasado lunes 28 de abril tuvo muchas consecuencias negativas. Entre los fallos de los semáforos, la inaccesibilidad de los trenes, y los múltiples problemas que pudiera ocasionar la falta de luz, también cambió la programación de las televisiones ante semejante acontecimiento.

Tras una tarde llena de apagones en las cadenas, que seguían con su programación habitual, durante muchos momentos a oscuras, Antena 3 tomaba una decisión. Tras el programa 'Y ahora Sonsoles', la cadena emitió un especial informativo a partir de las 20:00 horas en la que explicó lo que estaba sucediendo, lo que provocó la caída en la parrilla de 'Pasapalabra'.

Era el propio programa quien a través de su cuenta de X daba la información de que el lunes no había concurso. Normalmente, el programa no desvela en qué día se encuentra la emisión para así no levantar sospechas, y esta vez deberá volver a hacerlo. Tras la no emisión de 'Pasapalabra' de este pasado lunes, este martes, Antena 3 emitirá el programa que se debió poner el día del apagón, cambiando así de día.

Incluso en su página web, Atresplayer, no aparece la posible emisión del programa del 28 de abril. Ese programa se pasará a este martes y el programa deberá emitirse un día más tarde de lo esperado por el apagón. No es la primera vez que 'Pasapalabra' se queda sin poder salir a la parrilla por algún gran acontecimiento y es que el concurso de Roberto Leal graba con bastante anterioridad los programas que después se emiten diariamente entre semana.