Mariano Peña: "Hay muchos señores de mi edad que tuvieron que esconder su homosexualidad"

El elenco de 'Mariliendre', la nueva serie de Atresplayer producida por Los Javis y creada por Javier Ferreiro, cuenta con dos grandes veteranos en el papel de los padres de la protagonista (Blanca Martínez Rodrigo). Ella es una cantante con muchas tablas que ha estado al frente de la Academia de 'OT' y que ha sido eurovisiva, Nina. Él se hizo muy popular por su papel del intransigente Mauricio Colmenero en 'Aída', Mariano Peña. Al tratarse de una comedia plagada de canciones, ambos tienen sus propios números musicales.

Su matrimonio es bastante particular y esconde algunos secretos.

Mariano Peña: ¿Quién no ha conocido en su pueblo o en su barrio a alguien del que todos intuíamos que escondía su tendencia sexual? Había que hablar de ellos, igual que había que hablar del personaje de la mariliendre, esa figura femenina que apoya tanto al gay. Lo que dice esta serie es que hay que abrir las ventanas para que la ropa se airee.

Nina, usted se pasa gran parte de la serie sin sacar una sonrisa.

Nina: ¡Lo que me costó!

¿Fue lo que más le costó?

Nina: Tengo que reconocer que hay algo de Inés, mi personaje, en mí, porque puedo llegar a ser muy arisca y en la vida no me ando con tonterías. Pero soy muy tierna también y buena gente. Inés es arisca, corrosiva, pero es que lo que le ha tocado... Ella aguanta carros y carretas por su familia y por sus hijas, y en ese sentido el personaje es también muy bonito. Yo tengo una amiga que vivió algo parecido.

Vamos, que los personajes pueden estar sacados de la realidad.

Mariano Peña: Claro, son un reflejo de la realidad. ¿Dónde me he inspirado para este personaje y para otro que me dio mucho reconocimiento? Date una vuelta por tu bloque o por tu manzana y los encuentras. El actor tiene que mirar, interiorizar y copiar. Y si te pones a mirar... ¡vaya si hay gente así!

Está hablando de su famoso personaje en 'Aída'. ¿Tantos Mauricio Colmero se ha encontrado?

Mariano Peña: Evidentemente está todo exagerado, pero mi personaje es reconocible. ¿Quién no ha escuchado un comentario desafortunado de algún señor? La realidad siempre supera a la ficción.

Nina: Volviendo a la relación de estos dos personajes de 'Mariliendre' hay un punto que entiendo de su decisión. Porque creo que el amor auténtico está ahí, hay un respeto profundo.

Mariano, usted interpreta a un personaje que es muy tabú dentro del colectivo y que ha estado de lo más oculto. ¿Cree que con esta serie se van a romper esos tabús?

Mariano Peña: Por desgracia creo que no, aunque sería un buen momento para hacer pensar a la gente. Hay muchos señores de mi edad, o mayores que yo, que tuvieron que callar, que esconderse, y luego se dieron cuenta de que se les fue la vida en un engaño. Algunos lo hablarían con sus mujeres y otros no. Mi personaje ve a toda esa panda de amigos maravillosos de su hija que viven la sexualidad con una libertad y una frescura que él no tuvo, no supo o no lo educaron para vivirla. Es un personaje muy tierno.

A Nina le venía el papel que ni pintado, siendo un musical...

Nina: Pero no todo es tener voz. El oficio hace, pero no es lo único. Mariano hace una cosa muy importante, que es que lo canta y lo dice. Los artistas muchas veces nos ponemos en modo cantante, pero es más importante la naturalidad y la autenticidad al contar las cosas.

¿Qué es lo que más les impactó cuando leyeron la serie?

Mariano Peña: La desnudez con la que se trata el tema de las drogas y la marcha. Que sí, que está en la calle, que es una evidencia, tanto en el mundo gay como en el mundo hetero. Yo cuando era joven me fumaba la noche y ya yo, pero esas ganas de vivir la juventud es lo que me causa impresión.

Nina: A mí también, será porque nos queda lejos (ríe). Pero también ayuda a explicar todo lo que cuenta la serie.

El personaje de Mariano será un tabú, pero también lo es la menopausia, sobre la que ha escrito hace poco un libro Nina.

Nina: El libro empieza con una conversación con mi madre y me da a entender que ella la vivió con normalidad y naturalidad. Pero en una sociedad en la que vivimos esclavos de la imagen y de la eterna juventud, se hace un tema tabú. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa y nos quita el sueño? ¿La salud o vernos viejas? Porque si es la salud tiene arreglo: haz ejercicio y come bien y tu organismo estará donde tiene que estar. Si lo que te preocupa es el envejecimiento y no lo aceptas, entonces sí que tienes un problema.