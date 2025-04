Koldo Royo, salvado por la audiencia de Supervivientes: "Después de salir de un cáncer, quería demostrarme que estoy estupendo"

La audiencia de Supervivientes salvó de la expulsión este jueves a Koldo Royo. El cocinero vasco pero mallorquín de corazón agradeció a los telespectadores del programa el apoyo que le habían brindado y que le permite continuar su aventura en Honduras. "Muchísimas gracias, yo vine a pasar unos días, intentar superar mi edad, había salido de un cáncer y quería demostrarme que estoy estupendo, echo mucho de menos a mi gente, tendré que volver pronto a mi casa para unos chequeos pero gracias a todos los que me han apoyado" .

La alegría de Koldo Royo contrastó con las lágrimas de Carmen Alcayde, la superviviente menos votada por el público y por consiguiente, la última expulsada del concurso. Intentando retener las lágrimas y mantener la compostura, la popular colaboradora de televisión reconocía: "Me gustaría decir que me voy con al cabeza alta, Montoya y Anita han sio mi concurso, es una persona que me ha dado la vida, he reído, llorado... te quiero mucho, amigo. Ha sido un concurso muy bonito, pero muy duro. Deseano ver a mis hijos y mi familia, lo que eviene también es bonito".

Nominaciones cruzadas

Sin embargo, la tranquilidad le duró poco a Koldo. Un giro inesperado de guion dio al traste con las estrategias urdidas por los concursantes durante la semana: por primera vez las nominaciones serían ser cruzadas. Es decir, que los famosos de 'Playa Calma' iban a nominar a los de 'Playa Furia' y viceversa, dando un vuelco inesperado al darles la oportunidad de dar sus votos a sus 'rivales' por primera vez. Con Anita y Damián como líderes de sus respectivos equipos, arrancaban unas votaciones inéditas en las que todos parecían tenerlo claro.

En 'Playa Furia' Manuel nominaba a Nieves -por ser la única con la que ha discutido-; Montoya a Escassi para ver si al verse en la palestra por primera vez reacciona "y le tiramos para que de opiniones y le escuchamos estando nominado"; Makoke ha elegido a Joshua; y Pelayo a Koldo por ser un rival "fuerte".

Por su parte, en 'Playa Calma' Escassi ha dado su voto a Makoke; Koldo a Montoya -"no tengo ninguna afinidad" ha reconocido-; Álex Adrover a Montoya; Borja a Pelayo -para debilitar al otro equipo porque le ve fuerte; Nieves a Manuel -"me ha decepcionado como persona" ha sentenciado, dejando claro que la amistad que hicieron en 'Playa Misterio' es cosa del pasado-; y Joshua a Makoke.

Quedaba que hablasen los líderes, que tenían en su mano desequilibrar la balanza. ¡Y vaya si lo han hecho! En primer lugar Damián tenía que desempatar entre Escassi, Koldo, Nieves y Joshua, además de dar su voto directo a alguno de los concursantes. El karateka no ha dudado y ha dejado en la lista a Koldo antes de nominar directamente a Joshua, dejando dos nominados en 'Playa Calma'.

En 'Playa Furia' había un empate entre Montoya y Makoke y Anita no dudaba, salvando a su ¿ex? novio de la nominación. En cuanto a su voto directo, la catalana se ha cobrado su venganza contra Manuel tras la durísima discusión que protagonizó con el sevillano hace unos días y le ha nominado directamente.

Por tanto, los nominados de la semana son Koldo, Joshua, Makoke y Manuel tras unas votaciones inéditas que finalmente no han sido tan revolucionarias como prometían en un principio.