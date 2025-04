Carlos Sobera, obligado a interrumpir una cita en First Dates: "Eres un capullo total"

Lo que debía ser una cena romántica en First Dates finalmente acabó como el rosario de la aurora. Ángel y Xiomara protagonizaron una de las citas más tensas y desagradables de las que se recuerdan en el restaurante más famoso de la televisión. Tanto es así, que el presentador del programa, Carlos Sobera, se vio obligado a intervenir para apaciguar los ánimos y separar a los dos solteros que se habían convertido en dos auténticos púgiles dialécticos.

Tras interrumpir la cita y despedir a los comensales, Sobera no ocultó su disgusto por lo sucedido. “Se han tratado a cara de perro y ha sido muy desagradable”, comentó a su equipo.

Y es que, a pesar de que todos se mostraron se mostraron sorprendidos por el abrupto final del encuentro, lo cierto es que la velada entre Xiomara y Ángel no fue bien desde el primer momento.

Ella llegó pisando fuerte, desfilando como la modelo que es y con la intención de encontrar a alguien sincero, simpático y educado. Pero nada más sentarse con Ángel, la cosa se torció. Él, que apareció casi sin dormir, dejó claro desde el principio que su concepto del amor era poco romántico: “Estamos aquí para procrear”.

Del machaque físico al "entrenamiento personalizado"

Xiomara, en First Dates / Cuatro

Ángel no se cortó ni un pelo. Cuestionó las lentillas de su cita, insinuó que sus pechos no eran naturales, y soltó perlas como “me voy a dormir aquí mismo” al llegar al restaurante. A esto, Xiomara intentó mantener la compostura, pero la cita solo fue de mal en peor.

Mientras Xiomara intentaba hablar de sentimientos y conocer a su cita, Ángel seguía con su retahíla de comentarios fuera de tono. Se ofreció a entrenarla a través de Instagram para mejorar “el culo, los biceps… Lo que quieras”. “Se quería hacer el guay y está zumbado de la cabeza”, espetó ella.

A pesar de la incomodidad de Xiomara, el soltero llevó la conversación al terreno sexual.“Yo en la cama soy muy malo, el terror de las nenas. Me gusta el sexo duro”, dejando claro su estilo: cero filtros y cero respeto.

Pero el momento más tenso llegó cuando Ángel, sin venir a cuento, le espetó a Xiomara: “Te veo la cara, pero solo puedo mirarte los pechos”. Y ahí ella no pudo evitar explotar: “Me pareces muy agresivo, un capullo total”. Y él, lejos de frenar, la acusó de no tener valores.

Sobera, obligado a cortar por lo sano

Fue entonces cuando Carlos Sobera, bastante molesto, tuvo que intervenir: “¿Qué está pasando aquí?”. El veredicto fue claro: la cita se acabó para ambos.

Antes de marcharse, Xiomara se mostró tajante ante Sobera: “Todo en él me ha molestado, de la cabeza a los pies”. Ante esta situación, el presentador instó a Ángel a pedir una disculpa a la soltera. Sin embargo, este no mostró mucho arrepentimiento, y se limitó a decir: “Sí, pero ella también”.

Finalmente Sobera zanjó el asunto como solo él sabe: con elegancia y firmeza, pero sin dejar pasar ni una.a zanjó el asunto como solo él sabe: con elegancia y firmeza, pero sin dejar pasar ni una.