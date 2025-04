"Me he quedado caliente”: así ha sido la cita más ardiente de ‘First Dates’

Música, pasión y "mucha piel". Estas fueron las bases en las que se asentó una de las citas más ardientes que se han visto en First Dates. El programa conducido por Carlos Sobera reunió a dos solteros que tenían muy claro qué buscaban en sus parejas y qué esperaban encontrar en el restaurante del amor.

Giuliana, de 32 años, aterrizó en First Dates con ganas de cambiar su suerte en el amor. Dependienta de profesión y con apenas ocho meses en España, llegó al restaurante más famoso de la televisión buscando algo más que una cena: quería conexión, honestidad y, sobre todo, pasión. “Si no funciona en la cama, me dura unos meses”, dijo sin rodeos antes de conocer a su cita.

El encargado de intentar conquistarla fue Juan, un músico de 31 años que no se presentó con flores, sino con guitarra. “Necesito compartir esto porque es parte de mí”, explicó mientras afinaba las cuerdas para lo que se avecinaba. Entre sus requisitos para una relación: alegría, buena energía y alguien que le siga el ritmo. Giuliana parecía tenerlo todo.

La cita avanzó con buen rollo y miradas cómplices. Hablaron de infidelidades pasadas, de lo difícil que es encontrar a alguien que no esconda cosas, y también de viajes. Juan sacó su mejor carta: tiene un barco. A Giuliana le brillaron los ojos ante la idea de una escapada a Ibiza. ¿Casualidad? No lo creemos.

Sexo, sinceridad y piel: mucho “piel”

Uno de los momentos más comentados llegó cuando hablaron abiertamente sobre sexo. Giuliana fue clara: necesita que haya chispa de verdad. “Hay que hacerlo por la mañana y por la noche”, soltó entre carcajadas. Juan coincidió en que la química lo es todo y que, sin conexión, la pasión no fluye.

El broche final llegó en la llamada “sala de intimidad total”, donde Juan sorprendió a Giuliana con una canción en directo. El gesto fue tan tierno como inesperado, y la reacción de ella no dejó dudas: “Me ha parecido super romántico”. Justo después soltó la frase de la noche: “Me he quedado caliente”.

¿Final feliz o solo una noche mágica?

La decisión final no sorprendió a nadie. Con sonrisas que lo decían todo, ambos dijeron que sí a seguir conociéndose. Entre acordes, confesiones y mucha química, parece que el amor —o algo que se le parece mucho— navegó a buen puerto.