'Supervivientes' cruzó el emotivo puente de Manuel, el amago de abandono de Montoya y los ánimos de Sandra Barneda a Playa Calma

'Supervivientes' vivió anoche una nueva gala llena de contenido. El programa afrontó un emotivo puente de las emociones de Manuel González, el amgo de abandono de Montoya y el ánimo de Sandra Barneda a Playa Calma solo unos días después del toque de atención de Jorge Javier Vázquez.

Manuel se enfrentó al puente de las emociones, en el que comenzó hablando de su infancia, donde ya se empezaba emocionando, recordando que “ha sido muy querido” por toda su familia: “Me han dado siempre lo que han podido, hemos estado muy unidos".

Además, el concursante mostró su momento más duro justo al regresar de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. "Mis padres habían discutido y mi padre se fue de casa. Mi familia se rompió y yo lo pasé muy mal. Mi padre se fue de casa, yo tuve que hacer el esfuerzo para ayudarle a pagar el alquiler, yo hablé con mi madre para que se dieran una oportunidad porque sé que se aman, fueron momentos muy complicados. Luché hasta que conseguí que se dieran una oportunidad para ser felices y, gracias a Dios a días de hoy están juntos. Mi éxito en la vida es ver a mi familia junta".

El andaluz también repasó su vida amorosa y espera haber encontrado en Gabriella a la mujer de su vida: "Espero que no me olvide porque yo la echo mucho de menos, es lo más cercano a haberme tocado el corazón, estoy muy pillado, tengo muchas ganas de verla. Tengo la ilusión de poder enamorarme".

No fue el único momento de Manuel en la gala, pues el concursante se enfrentó de nuevo a Montoya, un enfrentamiento que acabó con el sevillano pidiendo el abandono: "Ya no es la comida, creo que he tocado fondo. Yo creo que esto va más allá... No puedo más, es revivir muchas cosas, espero que la gente en España me entienda, está siendo muy duro, esto no lo aguanta nadie. Me estoy desfondando semana tras semana".

"No sé qué ha pasado, no es la comida, es toda la situación. Yo no pensaba que me iba a encontrar así, yo con Manuel no tengo nada, pero es la situación. Es todo muy reciente, y, a lo mejor, es con mi familia con quienes estoy bien. No puedo más", confesaba el concursante que, sin embargo, no cumplió su amenaza gracias a los ánimos de Sandra Barneda y Laura Madrueño.

No fue Montoya el único que necesitó ánimos de la presentadora, pues los concursantes de Playa Calma habían decidido tirar la toalla en su intento de conseguir fuego y le habían pedido a la organización cerillas y mecheros. "¿En qué programa estáis? ¿Qué tiene que ver 'Supervivientes' con que os demos la cerilla para el fuego?", se preguntaba molesta Barneda.

"Me gusta veros y trataros como supervivientes, con esto no os digo que no sea duro, porque sé que es muy duro, es más, no lo llegaré a saber hasta que yo un día me encuentre donde estáis vosotros, lleváis 45 días. De verdad, no podéis pensar que os vamos a dar un mechero o una cerrilla para conseguir el fuego. Sois mucho más que eso", terminó deciendo.