¿Match cósmico o desastre astral? Dos Olgas chocan en ‘First Dates’

Las casualidades en el amor pueden ser sorprendentes, pero no siempre conducen al "felices para siempre". En una d elas últimas entregas de First Dates, Olga, una jerezana apasionada por la fotografía y el arte, llegó al programa con la esperanza de encontrar una conexión especial con otra mujer. Lo que no esperaba era que su cita también se llamara Olga y que, a pesar de algunos puntos en común, la chispa no terminara de encenderse.

Desde el primer momento, la química entre ambas parecía prometedora. Olga de Jerez quedó impactada por la belleza de su tocaya catalana, una mujer sincera, emocional y, al mismo tiempo, muy racional. Sin embargo, la distancia entre sus ciudades y sus diferencias en la forma de ver la vida fueron marcando la velada.

Reencarnación

El momento más surrealista llegó cuando hablaron sobre la reencarnación, algo en lo que Olga, la catalana, cree firmemente. La jerezana, por su parte, confiesa que no se lo ha planteado, pero que no lo descarta. Sin embargo, cuando le pregunta a la catalana en qué le gustaría reencarnarse, la respuesta la deja desconcertada ya que asegura que sería en una persona y descarta que alguien pueda reencarnarse en otro ser que no sea humano. "No sé, yo tengo entendido que podrías reencarnarte hasta en un cervatillo", dice la jerezana que sospercha que su cita, a pesar de lo dicho, no está muy puesta en el tema.

A pesar de todo, la cita siguió su curso. Entre risas y gestos de sorpresa, la conversación derivó en otros temas, como el amor, las relaciones y sus aspiraciones personales.

Maternidad

Olga, la jerezana, durante su cita en First Dates / Cuatro

Las diferencias se hicieron más evidentes cuando la Olga catalana, que trabaja como profesora de infantil y primaria, confesó que no quiere tener hijos. Una decisión que su cita no compartía, ya que ella sí se imagina formando una familia en el futuro. Con este desencuentro, la posibilidad de un romance quedó prácticamente descartada.

A pesar de los buenos momentos compartidos y de que ambas se describieron como personas con una “bonita energía”, las Olgas tomaron una decisión sincera al final de la cena: cada una pagó su parte y optaron por no tener una segunda cita.

El amor no surgió, pero al menos se llevaron una anécdota curiosa: no todos los días una soltera se encuentra con su doble en un programa de citas.