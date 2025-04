Raluca, la mujer Alpha que buscaba amor en ‘First Dates’… pero se topó con Gabriel

Raluca llegó a ‘First Dates’ con una convicción clara: es una mujer Alpha. ¿Y qué significa eso para ella? “Ser protectora con los tuyos, destacar en lo tuyo, no depender de nadie”. Segura de sí misma y con las ideas bien definidas, se presentó ante Carlos Sobera como consultora de exportaciones, influencer y creadora de contenido. “Lo primero que hago por las mañanas es revisar mis seguidores, a ver si han subido o bajado”, confesó. Quién sabe si llegará al millón, como Egea, otra soltera del programa.

Un flechazo de altura… hasta que hablaron de fe

Raluca buscaba un hombre alto, atractivo y con valores. Gabriel, expolicía nacional de Castellón, parecía encajar en el perfil. Al verla, lo primero que le impresionó fue su perfume; a ella, su altura. Todo iba sobre ruedas hasta que surgieron los primeros roces.

El momento tenso llegó cuando Raluca le mostró su tatuaje con el lema de su vida: “Nada sin Dios”. Para ella, la religión es clave. Para Gabriel, en cambio, es un tema que prefiere dejar atrás. “No va conmigo, he perdido casi por completo las creencias”, admitió, marcando distancia.

TikTok y un ego que no convenció a Gabriel

Cuando Raluca compartió su éxito en redes sociales, Gabriel no reaccionó con el entusiasmo que ella esperaba. Su primer video consiguió 16.000 visitas, y en dos meses superó el millón. “No quieras saber cuántos hombres me siguen”, dijo con orgullo. Pero a su cita no le impresionó. “Se lo tiene muy creído”, pensó en voz alta.

¿Final feliz? No exactamente

Cuando llegó el momento de la decisión final, Raluca tenía claro que quería repetir la cita. Le gustaba la seguridad que le daba que Gabriel fuese policía. Pero él no pensaba lo mismo. “Lo de las redes sociales no va conmigo”, dijo antes de rechazar una segunda cita. Y por si fuera poco, remató con un comentario que dejó a Raluca sin palabras: “Me gustan las chicas más delgadas”.

Raluca se fue sorprendida, pero con la cabeza bien alta. Al fin y al cabo, ella sabe lo que vale.