"Me ha mirado el escote, así que ha habido flechazo": el inicio de un amor inesperado en 'First Dates'

Mari, una administrativa murciana de 46 años, llegó al restaurante de 'First Dates' con una energía arrolladora. Se define como un "terremoto" y una mujer que rompe con los roles establecidos. Apasionada del deporte y de la danza oriental, entró en el local con una gran sonrisa, lista para encontrar a alguien con quien compartir momentos especiales.

Mari confesó a Carlos Sobera que su ajetreada vida no le dejaba tiempo para buscar pareja, así que esperaba que el programa le echara una mano. Tenía claro lo que buscaba: un hombre con sentido del humor y habilidades culinarias (porque, según ella, la cocina no es su fuerte).

Entonces, apareció él: Pedro, un alicantino de 53 años, amante de la historia y el senderismo. Su pasión es recorrer antiguos poblados y descubrir los secretos de quienes vivieron hace miles de años.

"Me ha mirado el escote, así que ha habido flechazo"

El primer encuentro fue una mezcla de sonrisas, miradas cómplices y mucha química. Mari, sin filtro y con su espontaneidad natural, soltó una frase que dejó claro que había interés: "Ha habido flechazo porque me ha mirado el escote".

Pedro, por su parte, destacó la sonrisa y la personalidad de Mari, encontrándola fuerte y cautivadora. A medida que avanzaba la cena, las confesiones no paraban. Pedro reveló su pasión por los perfumes, y Mari, sin dudarlo, le mostró el suyo: "Le he enseñado mi arma de atracción femenina".

Los elogios continuaron de un lado a otro. Pedro alabó la espontaneidad de Mari y ella contraatacó con un cumplido que lo dejó encantado: "Tienes los ojos bonitos". Entre risas y seducción, la murciana se percató de algo: "Creo que estás usando tus armas de seducción porque me estás mirando de lado, en un ángulo sexy". Pedro, divertido, confirmó: "Es mi perfil bueno".

La decisión final: ¡Match confirmado!

Tras una cita llena de química y complicidad, llegó el momento de la decisión final. Pedro no lo dudó: "Quiero una segunda cita. Me has conquistado con tu sonrisa, tu mirada y tu forma de ser". Mari, emocionada, respondió sin titubeos: "¡Obviamente tendría otra cita! Me lo he pasado genial y hemos hablado de todo".

Con sonrisas y de la mano, ambos abandonaron el programa confirmando que el amor había hecho de las suyas en 'First Dates'.