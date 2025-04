Dos solteros se la juegan al hablar de política en su cita de 'First Dates': "Alucino con que sea pansexual y de Vox"

Las citas a ciegas siempre tienen ese toque de incertidumbre, y la de Leire y Diego en 'First Dates' no fue la excepción. Ella, con 19 años y estudiante de bachillerato artístico, sueña con estudiar filosofía. Él es un joven de Zaragoza con ideas muy claras. Desde el primer momento, quedó claro que esta cena daría mucho de qué hablar.

Un arranque con política sobre la mesa

Leire no perdió el tiempo y, sin rodeos, lanzó una pregunta que suele ser tabú en una primera cita: "¿Qué opinas de 'Españita'?". Diego, sin titubear, le respondió que no es precisamente fan de Pedro Sánchez y que se inclina más hacia la derecha. La conversación fluyó sin tensiones, algo que no ha sucedido en otras citas del programa donde la política ha sido un motivo de choque. De hecho, Diego confesó después que le sorprendió la naturalidad con la que Leire sacó el tema tan pronto. "Me ha chocado, pero bueno, al final hemos hablado sin problema", comentó.

El punto de conexión entre ambos fue evidente cuando Diego reveló que está afiliado al Partido Popular y Leire, con una sonrisa, le dijo que ella se identifica más con Vox. "La izquierda no me gusta nada", reconoció, valorando positivamente la coincidencia ideológica con su cita. "Es un punto a favor porque es complicado encontrar a alguien que piense igual que yo", dijo con sinceridad.

Sintonía en otros terrenos

Pero no solo de política se habló durante la cena. Poco a poco, fueron abordando otros temas más personales, incluyendo el sexo y sus experiencias sentimentales. Leire, más extrovertida, no dudó en preguntar a Diego sobre su pasado en este aspecto, a lo que él respondió sin rodeos: es virgen. Para sorpresa de ambos, descubrieron que comparten la misma situación y que, para ellos, no es algo que les genere presión. "No ha llegado la persona ni el momento adecuado", coincidieron.

Entre confesiones y risas, la cita avanzó con un ambiente cada vez más distendido. También tuvieron tiempo de hablar sobre sus orientaciones sexuales. Leire se definió como pansexual, dejando claro que lo que le atrae son las personas más allá de etiquetas de género. Diego, por su parte, se identificó como heterosexual. En privado, reconoció que le sorprendió conocer esa faceta de su cita: "Me ha dejado en shock que sea pansexual y de Vox".

¿Habrá segunda cita?

El momento de la decisión llegó y, sin dudarlo, ambos dijeron 'sí' a seguir conociéndose fuera del programa. Para Leire, la afinidad en cuestiones políticas pesó bastante en su decisión. "Es importante, porque es un tema delicado y estamos en sintonía", afirmó. Así que, quién sabe, tal vez esta cena haya sido el inicio de algo más que una simple coincidencia en 'First Dates'.