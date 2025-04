Roberto Leal confirma lo ocurrido en 'Pasapalabra': "¡Qué felicidad tienen Manu y Rosa, están muy contentos!"

Uno de los momentos más tensos de 'Pasapalabra' es sin duda cuando los concursantes deben afrontar el rosco. Tras las pruebas del inicio del programa donde los invitados (actores, músicos, deportistas...) junto a Manu y Rosa van obteniendo segundos entre risas para utilizarlos en el rosco, llega el momento de ponerse serios.

Durante la penúltima grabación, ni Manu ni Rosa terminaban de cogerle el punto al rosco. A veces, la mente no da más de sí y cualquier error es fundamental para mantenerse en la silla naranja y no jugarte tu sitio en la próxima silla azul.

Ya hay fecha de boda en Pasapalabra: "Será el 21 de junio, no queda nada" / A3

Eso es lo que debieron pensar tanto el madrileño como la gallega y el empate a 22 era lo más lógico. Tras algunos segundos, ninguno de los dos quisieron jugarse el puesto y el empate lucía al final de los segundos. 600 euros para cada uno y asegurarse la continuidad en el siguiente programa.

El último programa

Tras el último rosco, Roberto Leal presentaba a los concursantes: "¡Qué felicidad tienen Manu y Rosa! Están muy contentos los dos, se les ve muy felices porque han empatado", arrancó el presentador.

"Si tienes alguna pequeña duda, prefieres no decirla y no meterte en un fregado", explicó el concursante que supera los 220 programas ya. Por su parte, Rosa mencionaba que tenía dudas en una letra. "No estaba segura con la v y como no había opción de bote, pues un empate y a seguir" razonó la gallega.