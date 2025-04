La peculiar teoría con la que una soltera espantó a su cita en First Dates: “Cuanto más bajitos son, más grande la tienen"

Virginia llegó al restaurante de ‘First Dates’ con la energía por las nubes y una idea clara: encontrar a un hombre jovial que pudiera seguirle el ritmo. Sin rodeos y con mucha seguridad, dejó claro su temperamento apasionado desde el primer momento. “Cuando tengo pareja soy putona, pero cuando no, soy tranquila”, confesó con total naturalidad.

Su cita de la noche, Francisco, tenía un perfil muy distinto. Más sereno y con un pasado de conquistador, ahora aseguraba estar más calmado en el terreno amoroso. Pero a juzgar por la reacción de Virginia, su atractivo seguía intacto: “Está buenísimo, no tiene desperdicio”, exclamó nada más verlo. Todo apuntaba a un flechazo… al menos por su parte.

Entre expectativas y realidades

A pesar del entusiasmo inicial de Virginia, la sintonía entre ambos no terminó de cuajar. Mientras ella se mostraba encantada, Francisco no tardó en dar señales de que algo no terminaba de convencerle. Aunque intentó ser diplomático, dejó caer varias veces que la química no estaba ahí. Y cuando Virginia le preguntó su primera impresión, su respuesta fue un jarro de agua fría: “Te doy más valor a la persona que al físico, bastante más”. Unas palabras que luego aclaró mirando a cámara sin filtros: “Su físico es un poquito grueso”.

Sin perder su espontaneidad, Virginia siguió sacando frases para el recuerdo, incluyendo su peculiar teoría sobre los hombres: “Cuanto más bajitos son, más grande la tienen”, dijo entre risas.

Un baile sin magia y una despedida sin segundas oportunidades

Ni siquiera la intimidad del reservado logró encender la chispa. Al ritmo de Juan Luis Guerra, Virginia intentó acercarse, pero Francisco, más distante, marcó los límites y evitó cualquier tipo de conexión romántica.

Cuando llegó el momento de la decisión final, Virginia no dudó: quería seguir conociéndole. “Es un hombre que merece una segunda oportunidad”, aseguró convencida. Pero Francisco tenía otra opinión. Sin rodeos, explicó que no sentía la atracción necesaria y que la cita no había despertado en él lo que esperaba. “No me atraes. Cada uno tiene sus gustos”, sentenció.

Al final, cada uno tomó su camino, dejando claro que en el amor, por mucho que haya ganas, a veces la chispa simplemente no prende.