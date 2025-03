'Maestros de la costura Celebrity' escogió a sus semifinalistas con la misma estrategia que usó 'Bake Off' la semana pasasda: "¿Es broma?"

'Maestros de la costura Celebrity' emitió anoche la segunda gala de esta semana después de duplicarse para recuperar el ritmo de emisión tras la celebración de los 100 programas de 'La Revuelta' que dejó al programa de Raquel Sánchez Silva sin hueco en La 1 la semana pasada.

En la gala, Carmen Farala, Laura Sánchez, Edu Casanova, Pilar Rubio, Edu Soto y La Terremoto de Alcorcón se enfrentaron a nuevos retos en el taller y quedaron alucinados con la decisión de los jueces a la hora de elegir a los semifinalistas, pues Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain decidieron pasar a todos los concursantes a la siguiente gala, algo que ya pasó en 'Bake Off' la semana pasada y que Paula Vázquez contó a YOTELE cómo lo vivió en la alfombra verde de los Premios Dial.

En la primera prueba, los celebrities se reforzaron con familiares y parejas para elaborar un estilismo que llevaron en el pasado, siguiendo los consejos de Bibiana Fernández. Durante los 90 minutos, Eduardo Casanova y Edu Soto trabajaron con sus parejas, Pilar Rubio, Carmen Farala y Laura Sánchez lo hicieron con sus madres y la Terremoto de Alcorcón estuvo acompañada por su hermana. Tras la presentación de las prendas, los jueces dieron a Laura el tercer puesto, a Farala el segundo y a Pilar el primero.

En la prueba de exteriores, los famosos se desplazaron hasta Toro (Zamora) para reproducir los trajes de la Viuda Rica y de la Labradora y descubrir la importancia de la indumentaria artesana tradicional. Todo ello con la Terre y Laura como jefas de equipo. Los jueces eligieron al equipo verde como ganador después de lograr un hito en el programa al ayudar al equipo naranja tras acabar su trabajo. De esta manera, Farala, la Terre y Laura pasaban a la semifinal mientras que Pilar, Edu Soto y Casanova se enfrentaban a la prueba de expulsión.

Para esta última prueba, la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín les aconsejó para crear un look que siguiera la tendencia tennis core. Pilar Rubio tuvo un contratiempo tras atravesarse el dedo con una aguja de la máquina de coser y tuvo que acudir al equipo de emergencias para atenderla, mientras ella lloraba de la rabia. Sin emabargo, la colaboradora de 'El Hormiguero' pudo volver a coser.

"Este es un veredicto muy difícil, quizá de los más en nuestra historia, porque los tres tienen un nivel muy alto", advirtieron los jueces antes de dar una noticia que recordó a la que también tomaron Eva Arguiñano, Damián Betular y Paco Roncero en 'Bake Off' la semana pasada. "El aprendiz que abandona el taller es ¡ninguno!", anunció Caprile mientras los aprendices no daban crédito.