El error imperdonable de 'Pasapalabra' con Manu

En muchos concursos, el público que se encuentra detrás de las cámaras o en el fondo del plató es muy importante. Ya sea por el dinero que se lleva la gente por participar en este tipo de programas, lo normal es que quien acude a ellos sabe perfectamente de qué va el programa y cuando hay que hacer según que cosas.

Incluso en los concursos de España, normalmente grabados como el caso de 'Pasapalabra', lo normal es que cuando graben si alguien mete la pata, se repita y no pasa nada. Aunque muchas veces no se puedan evitar, algo que ocurrió en el último programa de Roberto Leal como testigo.

El error en 'Pasapalabra'

Tras un rosco en el que Nacho volvió a coger la delantera y terminó con 22 aciertos y cero fallos tras su paso por la silla azul, Manu tenía por delante un 'everest' difícil de escalar pero que en su estrategia siempre le había funcionado, esperar que hacía el rival para luego resolver él mismo sus palabras.

Tras finalizar su rosco, el veterano concursante que tenía muchas palabras por acertar empezó tranquilo y es que lo que más puede incomodar al concursante que se queda solo, es que no tengas tiempo a reacción, ya que, como el oponente ya no tiene más segundos, Roberto Leal está obligado a no parar el juego y seguir con el mismo concursante hasta que falle.

En un momento dado en el que Manu, nervioso por la situación utilizó la palabra 'Pasapalabra', alguien del público empezó a aplaudir y dejó con la extraña sensación al concursante que desperdició algunos segundos pensativos para concentrarse en la siguiente palabra que finalmente erró. Rara vez el programa realiza algún fallo similar cuando el público aplaude a los concursantes, pero quizás esta vez, un aplauso pudo condenar a Manu en su rosco.