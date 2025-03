Roberto Leal queda sin palabras ante la ignorancia de los concursantes: "¡No me creo que no lo sepáis!"

'Pasapalabra' tiene un modus operandi establecido. Tras el enfrentamiento de la silla azul, Roberto Leal presenta a los nuevos integrantes de cada equipo. Tras dar la bienvenida a los famosos de un lado y del concursante central, se pasa al equipo azul.

Esta vez, el último programa, el concurso más visto de la televisión en España contó con la presencia de los actores, Ana Fernández y Alberto Amarilla, el exjugador de baloncesto, Fernando Romay y la influencer Laura Escanes.

Antes de presentar al otro equipo, el presentador sevillano hablaba con Rosa, la concursante ganadora del último programa. "¡Rosa!, ¿Qué tal, cómo estás?", cuando el público aplaudió a la gallega. "Encantada como siempre", respondía la contrincante de Manu que un minuto antes había vuelto a ganar su duelo en la silla azul. "88 programas ya", le decía Leal.

La ignorancia de los concursantes

"Y el dinerito, ¿Te los sabes?. "No". A lo que Leal puso cara de sorprendido. "¡No me creo que no os lo sepáis!", desvelaba el sevillano nada más escuchar la respuesta de Rosa. Y es que no es la primera vez que el presentador al preguntar cada mañana por el dinero que han obtenido durante tantos programas, los concursantes no lo sepan. "40" respondía dubitativa la concursante. "40 y los 2.000 para mí," ironizaba Roberto Leal con la concursante.