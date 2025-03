Cristina Pedroche 'se separa' de Dabiz Muñoz por este motivo

La modelo, actriz y personaje influyente, Cristina Pedroche, acudió la semana pasada al programa 'Zapeando' para explicar la nueva situación profesional como personal que está viviendo actualmente. Además, dejó sorprendido a toda la audiencia del programa tras anunciar que vuelve a casa.

Pedroche desveló que se había instalado en el domicilio de sus padres, en el barrio madrileño de Vallecas. Una situación muy compleja para ella, ya que se ha mudado sin Dabiz Muñoz, pareja actual de la actriz, pero sí que lo ha hecho con su hija Laia Pedroche.

No obstante, la situación de la madrileña ha cambiado mucho y así lo explicó en 'Zapenado': "Se ha reducido todo mucho. Ya no tengo tiempo para mí sola". Por otro lado, añadió que "solo hay un baño para todos".

Después de escuchar estas declaraciones, las redes sociales se llenaron de todo tipo de especulaciones sobre la situación sentimental de la pareja, ya que no es del todo 'normal' que se vaya sola con su hija a casa de sus padres.

Además, la influencer está esperando a su segundo hijo en común con el cocinero, pero este no es el motivo por el cual se ha mudado a casa de sus padres, sino que se encuentra "en transición entre su antigua y su nueva casa", según informó la revista '¡Hola!'.

Se conoce que Muñoz está viviendo en un hotel, un hecho que no acaban de entender sus seguidores, ya que tendría que estar al lado de Pedroche para afrontar el segundo embarazo.

Desde la revista '¡Hola!' desvelaron cómo se encuentra Pedroche y Muñoz tras esta situación que están viviendo: "Están fenomenal y el único motivo por el que Dabiz pasa tiempo en el hotel es porque allí tiene su restaurante, lo que requiere su presencia por motivos laborales".

La modelo comentó en 'Zapeando' que le ha encantado volver a Vallecas: "Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo con mi hija a dar un paseo me doy cuenta de que nunca he salido. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti".