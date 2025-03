Rosa cuenta toda la verdad sobre el rosco final de 'Pasapalabra': "Nunca estás seguro"

Manu y Rosa, de 'Pasapalabra', son quizás los únicos concursantes que se someten diariamente a una prueba final. Esa prueba, conocida por la gran mayoría de audiencia como 'el rosco' es la última fase antes de poder garantizar un día más su permanencia en el programa. Y es que antes 'Pasapalabra' no era así.

El concurso ha ido renovando sus juegos, pero lo que no ha cambiado ha sido su arranque. Desde 21 de junio de 2015, coincidiendo con el octavo aniversario de 'Pasapalabra' , todavía en Telecincocuando lo presentaba Christian Gálvez, el programa dio la bienvenida a 'La silla azul', una prueba que permitió desde entonces que la audiencia pudiera conocer a fondo a muchos de los históricos concursantes que a lo largo de los últimos años han brillado con luz propia en este formato y que gracias a esta medida se han podido mantener más de 250 programas en el concurso y en el que han podido ganar mucho dinero.

¿Y si Manu o Rosa ganan el bote de Pasapalabra? Esto es lo que se llevaría Hacienda (y es mucho dinero) / A3

Lo cierto es que aunque el rosco no se confirme como la prueba de la eliminación como era antes, es la segunda que más nerviosa pone a los concursantes tras la silla azul, dicho por ellos mismos. Esta vez fue Rosa quien explicó como se sentía durante el momento del rosco. Es quizás la prueba en la que los concursantes deben poner todos los sentidos para llevarse a casa el bote que ahora mismo supera el millón de euros.

Las palabras de Rosa en el último rosco

Tras el último empate a 22 aciertos, la concursante gallega explicó que muchas veces no sabes si decir la palabra para no equivocarte: "No fue a propósito, tenía que hacer 22 y no sabía más. La z pensaba que la tenía, pero ahí (señalando el atril donde juegan el rosco) nunca estás 100% seguro y la verdad que la volví a escuchar, pero sabía cual era", mencionó Rosa.