Una soltera de 'First Dates' se lleva un inesperado zasca de Carlos Sobera: "Eso se lo dicen a todas"

Casi siempre Carlos Sobera es la persona que espera a los solteros en la barra de 'First Dates'. Es en ese momento cuando tanto pretendientas como pretendientes explican qué han venido a buscar al programa del amor por excelencia en España.

El espacio de Cuatro intenta que siempre las dos personas tengan algo similar como el lugar, un amor incondicional a algo, o aficiones más o menos parecidas para que la conversación entre los solteros a ciegas dure algo más que en minuto durante la cena.

Esta vez, el presentador que siempre es amable con los solteros pareció no gustarle mucho lo que le explicó María. La soltera de 23 años es una estudiante de psicología de Málaga que viene de Colombia y que siempre utiliza la inteligencia artificial para muchas cosas.

Y el amor, no sería una cosa diferente. La colombiana explicó al presentador vasco como debería ser su soltero: "Cuando hablo con un chico y me quedo sin saber qué decirle, miro que temas interesantes puedo sacarle en la IA. Aquí me dice: Tu chico ideal sería alguien que combine inteligencia emocional y pasión por la vida. Necesito un hombre liberal seguro de sí mismo con metas claras, atento y detallista".

El zasca de Carlos Sobera a la soltera en 'First Dates' / Cuatro

El zasca de Carlos Sobera

En ese instante el presentador interrumpía la explicación de la soltera y le saltaba un zasca. "Eso lo dicen todas las chicas que entran y sin inteligencia artificial. Cómo todo sea así, no progresamos ", expresó disgustado tras conocer las palabras que la IA había dejado a María.