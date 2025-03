Ahmed se sincera en 'First Dates': "Yo me miro al espejo y pienso que, si pudiera, me follaba"

Carlos Sobera abrió la noche del miércoles en 'First Dates' con una reflexión sobre la sinceridad en las relaciones, pero la cita entre Stéphanie y Ahmed demostró que, a veces, la confianza en uno mismo puede jugar en contra. Desde el primer momento, ambos mostraron una actitud segura de su atractivo, pero sin la química suficiente para conectar.

Stéphanie, una modelo brasileña que se define como “guapa y consciente de ello”, llegó al restaurante con la esperanza de encontrar a alguien con quien encajara. Ahmed, su cita, no tardó en hacer gala de su autoconfianza: “Yo me miro al espejo y pienso que, si pudiera, me follaba”, declaró sin rodeos. Sin embargo, al ver a su acompañante, no pudo evitar expresar su preferencia por mujeres “rubias y blanquitas”.

La cena transcurrió entre valoraciones estéticas y comentarios superficiales. “No me ha tocado una brasileña de las guapas”, soltó Ahmed sin filtros, mientras que Stéphanie tampoco mostró entusiasmo: “Lo he visto un poco chulo, pero no gilipollas, es simpático”. Cuando la conversación derivó en relaciones pasadas, la brasileña desveló que su única pareja seria había sido con una chica, algo que hizo que su cita “se rajara”.

Pese a los intentos de Ahmed por impresionar a Stéphanie –incluso moviendo sus pectorales en pleno restaurante–, el desenlace era previsible. La brasileña rechazó una segunda cita, mientras que él concluyó con desdén: “Como ha visto que no quería tener nada con ella, ha querido vender la moto…”.