El doble beso de Fernando Tejero en TVE: el actor repitió con dos presentadores de La 1

Fernando Tejero volvió a un programa de La 1. El mediático actor conocido por sus papeles de 'Emilo' y 'Fermín' en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' respectivamente, fue entrevistado el pasado mes de octubre por Marc Giró en su 'Late Xou'. El nuevo programa de Televisión Española vivió una divertida anécdota que volvió a producirse hace dos semanas en 'La Revuelta', el programa presentador por David Broncano.

El actor se sentó en el sillón de los invitados del plató de Late Xou para presentar el nuevo proyecto teatral en el que se encuentra inmerso, Camino al zoo,y para contarle a Giró en qué otros proyectos profesionales.

La anécdota que repitió en 'La Revuelta'

El beso entre Fernando Tejero y David Broncano / La 1

El intérprete cordobés no se libró de bailar en el ascensor con el Late Xou arranca cada martes. "¿A ti que superpoder te gustaría tener?", preguntaba el Giró al actor. "A mí me gustaría ser invisible, porque me encantaría ver a tanta gente desnuda".

Antes de finalizar con la entrevista el presentador despedía a Tejero. El actor se besaba con Marc Giró, historia que iba a repetir con David Broncano el pasado 25 de febrero en 'La Revuelta'. "Me voy a traer a Amenábar y como no quiera la arrastro del pelo", declaraba el cordobés. "Fernando Tejero gracias por venir", despedía el presentador.

El beso entre Marc Giró y Fernando Tejero en Late Xou / RTVE

Desde el inicio de la entrevista, Broncano no dudó en asumir su error y ofrecer disculpas: “No lo pasaste bien…”. Sin rodeos, Tejero confirmó: “No”. El actor recordó lo doloroso que fue escuchar que había sido calificado como el peor invitado del programa, aunque el presentador matizó posteriormente sus palabras.

Broncano reconoció que, en aquel momento, su prioridad era el espectáculo, sin medir el impacto en el entrevistado: “Me faltaba la habilidad para conciliar que el público se lo pase bien y el invitado también”. Para sellar la reconciliación, ambos protagonizaron un inesperado beso en directo. Sin embargo, Tejero dejó clara su postura con una broma: “Con Motos no me beso”.