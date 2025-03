La anécdota más divertida que Rosa y Manuel nunca olvidarán de 'Pasapalabra': "¡Espero no fallar!"

'Pasapalabra' es el concurso de televisión más visto de España y uno de los mejores momentos del programa es sin duda la prueba de las canciones. Es en ese momento cuando la tensión antes del rosco parece no existir y tanto concursantes como invitados tienen sus momentos más divertidos.

Esta vez fueron los concursantes centrales los protagonistas de la anécdota. Tras el primer turno, Manu y Rosa se enfrentaban en un nuevo duelo de la pista musical. Durante los primeros segundos en que sonó la canción, ninguno de los dos sabía de qué tema se trataba. No fue hasta la tercera pista cuando Roberto Leal dio la clave que hizo sacar una sonrisa tanto a Rosa como a Manuel.

El presentador lanzó la pista: "¡Me encanta! Bien por llegar a esta pista. ¡Estoy hasta nervioso! Dijo Leal entusiasmado. "El título con otras palabras. Nombre de los dos actuales concursantes de 'Pasapalabra' ", enfatizó el sevillano.

El primero en darle al botón fue el Manu del equipo naranja. "Manu y Rosa", expresó el madrileño. Ese no era el título de la canción. Tras el fallo del primero era turno de Rosa. ¡Rosa y Manuel, espero no fallar! Dijo la concursante del equipo azul mientras tanto ella como Manu no podían disimular su risa.

El rosco terminaba en empate entre los dos concursantes que se repartieron los 1.200 euros y se aseguraban un día más en el programa de Antena 3.