Llega el primer abandono de 'Supervivientes': "Tengo miedo por mi salud"

La nueva edición de 'Supervivientes' ya tiene su primer abandono. Tras pocos días del arranque del programa, uno de los concursantes ha decidido dejar el 'reality' de Telecinco porque la experiencia le ha superado.

Beatriz Rico ha decidido abandonar la convivencia y poner punto y final a su paso por Honduras. La actriz y escritora dejó claro a sus compañeros que la decisión estaba tomada y que no quería que trataran de convencerla.

"Yo creo que mi salud va por delante. Y, sobre todo, quiero despedirme, pues como lo hice, con una sonrisa y con unos abrazos. Igual, si espero otra noche más, ya no puedo" explicaba Beatriz.

"Me encantaría seguir pero no puedo, hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades, no dependen de ti y se te escapan de la manos, hay que parar, no forzar más la maquinaria, si no duermo, no soy persona, tengo miedo por mi salud" contaba la actriz antes de abandonar definitivamente la isla. "No me lo esperaba para nada, tengo un sueño ligero pero no pensaba que no iba a pegar ojo, siento que ya gané porque lo intenté" sentenciaba. "Ahora mi prioridad es descansar, recuperarme, en cuanto llegue estaré en plató, estoy con ganas de contaros cosas que he visto y he vivido" terminaba diciendo a modo de despedida.

Nuevos concursantes en 'Supervivientes'

'Supervivientes' ha incorporado a nuevos concursantes. Manuel González, José Carlos Montoya y Anita Williams se volverán a encontrar en Honduras para seguir con el culebrón que los tres protagonizaron en 'La Isla de las Tentaciones'.

Montoya realizó su salto desde el helicóptero, haciendo subir los audímetros del 'reality' de Telecinco con un espectacular 19,6% de cuota de pantalla, y Anita ha sido captada por Europa Press en el aeropuerto de Madrid minutos antes de coger su vuelo dirección a Honduras.