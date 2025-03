Anita Williams, rumbo a 'Supervivientes' para reencontrarse con Montoya y Manuel

Anita Williams, una de las protagonistas de esta edición de 'La Isla de las Tentaciones', ya está de camino a Honduras para reunirse con José Carlos Montoya y Manuel González en 'Supervivientes'.

Europa Press ha captado en exclusiva a la catalana en el aeropuerto de Madrid minutos antes de coger su vuelo. Con una gorra y cargando una enorme maleta que ha facturado junto a dos miembros de la organización del programa, una Anita pletórica arrancaba la aventura este domingo por la noche.

A la pregunta de si tiene ganas de ver a su exnovio y a su examante respondió haciendo el gesto de cerrarse la boca con una cremallera, Anita ha explicado que su silencio se debe a que "sabéis que siempre soy muy maja, pero no puedo hablar".

Montoya salta del helicóptero y la audiencia se dispara

El fenómeno Montoya sigue en auge. El andaluz ha recalado en 'Supervivientes' y este pasado domingo realizó su salto desde el helicóptero, haciendo subir los audímetros del 'reality' de Telecinco con un espectacular 19,6% de cuota de pantalla.

Emocionado y sin poder retener las lágrimas Montoya reconoció que lo ha pasado muy mal en 'la otra isla' y que esta nueva aventura le iba a servir para curarle el corazón y agradecía el cariño recibido por parte del público.

"De verdad que no sabe la gente lo que ha ayudado y de verdad que agradezco esta experiencia porque a mí me va a ayudar" explicaba Montoya ante las palabras de Sandra Barneda. En cuanto a cuáles eran sus mayores miedos antes de saltar, el concursante confesaba: "El miedo siempre es bueno tenerlo, pero bueno, tengo miedo a que me pongan pruebas de colores, lo voy a pasar regular, pero bueno, ya está... y el hambre y la fatiga".