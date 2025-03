El comentario de una concursante obliga a parar la emisión de La Ruleta de la Suerte: "Esto que acabas de decir"

Millones de personas comen cada día sentados frente al televisor mientras ven La Ruleta de la Suerte. El programa de Antena 3 presentado por Jorge Fernández sufrió este lunes un pequeño percance que obligó a paralizar la emisión durante unos segundos tras el comentario de una zaragozana que había acudido hasta el plató como concursante.

Todo el mundo ha visto alguna vez un programa de La Ruleta de la Suerte. Al principio, Jorge Fernández tiene una pequeña charla introductoria con los concursantes que le cuentan los motivos por los que han acudido a ganar dinero al mítico concurso de Antena 3. Una de las invitadas al plató de este lunes fue Clara, una zaragozana que vive en Barcelona donde trabaja en Marketing Digital y redes sociales.

"Soy de Zaragoza, aunque vengo de Barcelona. Estuve muchos años viviendo en Bilbao donde estudié Gestión Empresarial y luego hice un máster de Marketing Digital. Ahora me dedico a eso en una empresa de moda y cosmética donde llevo toda la gestión de redes sociales. En mis ratos libres me dedico a lo que trabajo", explicó la zaragozana a Jorge Fernández mientras recibía una gran ovación del público.

Clara confesó haber acudido a La Ruleta de la Suerte a intentar cumplir uno de sus sueños. "Mi amor es de Bilbao y ahora me lo he traído a Barcelona. Aquí se viene por sueños, el mío es casarme y montar un bodorrio, pero mi novio me dice que no hay dinero". Jorge Fernández al saber la negativa del novio de Clara a casarse por todo lo alto cambió radicalmente su discurso. "¡Qué aguafiestas!", afirmó a lo que la zaragozana le respondió como "un buen vasco".

"Todos no somos aguafiestas"

El presentador, nacido en Mondragón (Guipúzcoa), paró la emisión del programa tras el comentario. "Para, para, para, esto que acabas de decir. Tuviste una mala experiencia durante el tiempo en que viviste en Bilbao. Todos no somos aguafiestas", afirmó con una sonrisa en el rostro.

Por último, Clara intentó sin éxito argumentar el comentario. "Todavía estoy empadronada en Bilbao. Me considero vasca. El dinero es para poder tener una hucha donde meter el dinero y poder montar la boda de mis sueños", acabó su discurso antes de ponerse a girar La Ruleta de la Suerte.