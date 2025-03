Una concursante desvela lo que sucede en 'Pasapalabra' cuando pasan por la silla azul: "¡Se les va la boca!"

No es la primera vez que los concursantes de 'Pasapalabra' tienen pánico a la silla azul. Como han declarado Moisés o Manu, es uno de los momentos más tensos para los participantes. En él deben mostrarse firmes y a la vez serenos porque se están jugando la continuidad en el concurso más visto de la televisión en España.

Esta vez ha sido Rosa la que ha explicado como encara este tipo de preguntas. La dinámica de la silla azul es diferente a la de las otras pruebas del programa. Antes de presentar a los concursantes e invitados, el perdedor del último rosco se somete a un duelo con un nuevo concursante.

El participante escoge entre dos letras y el perdedor del último rosco se queda con la otra.

Tienen cinco segundos para contestar y solo se puede permitir un fallo. Tras un error que casi la manda para casa, Rosa ganó su duelo y fue preguntada por Roberto Leal y el presentador sevillano le pidió que diera un consejo a próximos concursantes. La concursante explicó la manera que tiene de encarar la temida primera prueba.

El consejo de Rosa para próximos concursantes

Rosa, concursante de 'Pasapalabra' / Antena 3

El presentador le hacía el gesto a la concursante de 'con el agua al cuello'. "¡Te voy a decir que no eh!, respondía la gallega. "Tenía el corazón a mil antes. Los nervios hacen que muchas veces no pienses antes de decir según que palabra. Hoy ha sido fallar y me he calmado", explicaba Rosa. "Qué capacidad", respondió el presentador.

"Para la gente que todavía no ha venido que se quiere enfrentar a la silla, por ejemplo en ese fallo, tenías la respuesta, pero ¿Qué ha pasado?", preguntó Leal. "A mí lo que me pasa es que me va más rápido la lengua que el cerebro. A veces no te viene la palabra, sabes cuál quieres decir, pero no te viene el significante, razonó.

"Tengo amigos a los que también les pasa eso, ¡se les va la boca!", respondía en tono jocoso el presentador antes de iniciar la primera prueba.