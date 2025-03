Un mallorquín queda impresionado con el regalo de su cita en 'First Dates': "¡Ostras! ¿Sabes sobre este tema?"

Casi siempre se ha dicho que es de ser agradecido, llevar un regalo o un pequeño detalle cuando llegamos a alguna cena como invitado o a una cita a ciegas. Eso es lo que le pasó a José durante su cita en 'First Dates'. En su entrevista previa, Jóse Manuel, un patrón de barco mallorquín explicó que le gustaría que su cita fuese de su isla porque no ve que una relación a distancia pueda durar, algo que el programa no pudo encontrar.

En su lugar, el espacio televisivo de Cuatro le trajo a Dominika, una mujer polaca afincada en Almería que trabajaba en un negocio familiar y que al igual que José era una enamorada del mar, algo que los dos dejaron claro durante la cena.

La primera en llegar al restaurante era Dominika, tras la presentación con Carlos Sobera, era el momento de que José conociese a su cita. Tras un primer encuentro un poco frío, los dos solteros se sentaron a cenar en la mesa y se explicaron sus anécdotas en el mar. Dominika mencionó al mallorquín que era muy espiritual y que creía mucho en el tema de las energías, algo que José quedó impresionado. Tras la cena los dos pasaron a un reservado del programa donde Dominika pudo entregarle el regalo que le trajo.

Dominika y José durante su cita en 'First Dates' / Cuatro

"Me gusta sorprender y me encantan las sorpresas", explicó José. "Como yo estoy muy conectada con las energías, con el tema del universo, pues tengo algo que a lo mejor te puede sonar", mencionó la soltera. "¡Ostras! ¿Sabes sobre este tema?", reaccionó el mallorquín al ver las cartas del Tarot. "La carta que nos ha salido representa el amor y la fertilidad femenina", declaró Dominika. "Me ha gustado, ha sido guay", confesaba José.

Durante la cita parecía que los dos tenían ganas de dar rienda suelta a sus sentimientos y quizás besar a su cita, pero ese momento no llegó y era el momento de decidir.

La decisión final

La decisión final de José y Dominika. / Cuatro

En la decisión final, José quiso tener una segunda cita con Dominika. "Me ha parecido una chica atractiva y tranquila". Por su parte, la polaca aseguraba que José le pareció un chico muy tranquilo y que le encantaría seguir conociéndole. El programa desvelaba al final que Dominika se fue hasta Palma para ver a José. "Se animaron a dar un paseíto en barco y acabaron cruzando el Atlántico", explican en 'First Dates'.