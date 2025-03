Un soltero sorprende a su cita en First Dates: "No es lo que piensas... ¿Te puedo tocar el cimbrel?"

El popular programa de citas 'First Dates', presentado por Carlos Sobera, donde varios solteros buscan encontrar el amor en su icónico restaurante, deja algunas anécdotas que quedarán para la historia. Algunos de los participantes ven frustrado su deseo de encontrar el amor y se encuentran en frente de alguien totalmente distinto a sus pretensiones en una relación. Este es el caso que vivieron una de las parejas que acudió al programa en un especial de Carnaval ambientado en la India.

Alfonso, de 52 años, y Juan, de 59, acudieron a 'First Dates' con el objetivo de encontrar un compañero de vida, pero desde el principio demostraron que no era lo que buscaban. Juan, procedente de Cambrils, evidenció desde el principio su particular personalidad al renunciar de una manera muy especial a Carnaval. "La gente reprimida puede sacar la tontería que lleva dentro. Yo, como la saco durante todo el año, es lo que menos me apetece", sentenció.

Juan afirmó haber "hecho un montón de cosas, he sido drag queen, he sido de la brigada paracaidista, me querían meter a cura, ahora soy relaciones públicas.... Me gusta vivir la vida y meter el morro en todos los sitios". Sin embargo, su ilusión se esfumó al ver a su cita. "No quiero nada con él. ¿Qué hace meditando?", dijo al verle rezando. "Acabo de flipar. Sé que es feo decir esto, pero para gordo ya estoy yo. Qué he hecho yo malo en otra vida", dijo.

En frente tuvo a Alfonso, de Valls -también en Tarragona- "Empecé intentándome convencerme de que mi abuela tenía razón de que eso de la homosexualidad se cura. Me casé con mi mejor amiga y tuve dos hijos con ella. Doce años estuvimos. Pero llegó un momento que me miré al espejo y no me reconocía".

Uno de los momentos más anecdóticos fue cuando Juan se puso a rezar con un molinillo de cuentas tibetano, donde "hay un pergamino con oraciones que se mandan al universo". Alfonso no perdió la oportunidad y protagonizó una divertida anécdota. "¿Te puedo hacer una pregunta rara? No es lo que piensas. ¿Te puedo tocar el cimbrel?", le cuestionó, refiriéndose al molinillo. Juan le siguió la broma y le respondió con un "tócalo entero". Como era de esperar por la falta de química entre estos dos solteros, ninguno de ellos quiso repetir la cita y se marcharon solos.