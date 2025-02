La concursante mallorquina de ‘La isla de las tentaciones’, Bayan Al Masri, presume de su nueva casa en la isla

Bayan Al Masri, la mallorquina que ha participado en la última edición de 'La isla de las tentaciones', se ha comprado una casa en Mallorca y, a través de un nuevo capítulo de 'Mi momento' de 'mtmad', ha hecho un recorrido completo por todas las estancias.

En él, la influencer muestra todos los rincones del piso que ella misma ha decorado, con un acabado minimalista, cocina abierta y terraza con zona chill out. Además, se ha sincerado y ha contado lo mucho que le ha costado conseguir su casa en Mallorca: “Tiene una historia detrás muy importante para mí, la he hecho yo, solo tenía un colchón”. Asimismo, “lo cogí de alquiler y no había nada, ni electrodomésticos ni nada”, asegura la creadora de contenido.

La joven, nacida en Palma y de origen sirio, ha participado en el reality junto a su pareja, Eros Vidal, relación que ha estado marcada por varias infidelidades. Según indicaron en su presentación, a lo largo de los 4 años que han estado juntos han atravesado numerosos altibajos y es por eso por lo que decidieron sumarse al programa televisivo.

Aunque actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a crear contenido para sus seguidores, la mallorquina se ha dedicado hasta ahora al ámbito sanitario ejerciendo como higienista bucodental. De ella también sabemos que es talentosa en el cálculo mental, habilidad que demostró en 2026 ganando un concurso, y que habla cinco idiomas.