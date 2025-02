Bertín Osborne paraliza su programa para anunciar su marcha a 'Tu cara me suena', pero deja en el aire quién le sustituirá

Bertín Osborne paralizó anoche su programa para dar una noticia importante a sus colaboradores y al público. El presentador explicó que se ausentaría unos meses para participar en 'Tu cara me suena', aunque no mencionó al programa de Antena 3.

"Chicos, un momento de seriedad. Os tengo que contar algo, ¿vale? Y aprovecho y se lo cuento también al público", dijo en medio de la emisión de su programa 'El show de Bertín'. "Me voy del programa", dijo ante la sorpresa de sus compañeros.

"Voy a dejar este programa durante una temporadita, volveré después, pero el programa sigue", comenzó explicando. "Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un tiempecito, unos tres meses", dijo sin mencionar 'Tu cara me suena'.

Pero la gran duda la ha dejado para las próximas semanas, porque el cantante ha asegurado que va "a tardar" en irse "un tiempecito" y por lo tanto ya desvelará a "la persona que va a sustituirme".