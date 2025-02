Una soltera de 'First Dates' se queda a cuadros tras la respuesta de su cita: "¿Que si voy a correr?"

El amor puede llegar de diferentes maneras. Para muchas personas, encontrar el amor verdadero es una prioridad fundamental en sus vidas. Sin embargo, cuando las expectativas no se gestionan adecuadamente, este proceso puede volverse desafiante y agotador. Eso es lo que les lleva pasando a Daniel y Rallada durante su vida. Los dos solteros, creyentes, llegan a 'First Dates' para a partir de la fe encontrar una persona que quiera compartir sus mismas pasiones.

El primero en llegar a 'First Dates' era Daniel y no llegaba solo. El joven de 29 llegaba acompañado de su guitarra. "La música es como mi canalizador", relataba al programa. "Tú tienes que ligar mucho con la guitarra" comentó Carlos Sobera al madrileño. Su cita iba a ser Raquel o Rallada, como la llaman, una chica de 24 años que no era la primera vez que buscaba el amor en el programa de Cuatro que al llegar al programa explicaba sus dos grandes pasiones. "La primera de ellas es Dios y la segunda el 'friki friki' ".

La cita entre Rallada y Daniel en 'First Dates' / Cuatro

Nada más sentarse uno de los temas que salió a luz fue su devoción por la religión. Posteriormente, hablaron de las relaciones que habían tenido y Raquel le preguntó si era activo o pasivo: "¿Que si voy a correr, por ejemplo?", preguntó Dani, confuso. "No, si te gusta llevar el papel dominante y ser activo o eres más pasivo" aclaró la soltera con un gesto claro. "Yo me considero una persona activa. Por ejemplo si estoy enamorada o con pareja, sobre todo al principio, lo mínimo es hacerlo tres veces al día", confesó la joven ante las cámaras del programa.

Tras la contestación de Daniel Rallada le preguntó más cosas sobre su intimidad: "¿Con cuántas personas has estado íntimamente?". "Ninguna", respondía Dani. "¿No has tenido relaciones?", le preguntaba la soltera, a lo que este respondía que "no". Los dos protagonistas pasaron al reservado del amor para que Dani le enseñase sus dotes con su instrumento.

La decisión final

La decisión final de Daniel y Rallada en 'First Dates' / Cuatro

"Yo no tendría una segunda cita contigo, aunque me hayas parecido interesante, siento que no eres lo bastante fogoso para lo que yo necesito", aclaró Rallada. Por su parte Daniel tampoco quiso otro encuentro con la joven. "Me molesta que me hayas dicho que la astrología significa el maligno", confesó Daniel para abandonar la cita.