José Mota confiesa en 'La Revuelta' dónde ha cobrado más: ¿Televisión Española o Telecinco?

José Mota está a punto de estrenar 'José Mota No News', su nuevo programa en La 1 de TVE, donde compartirá plató con Patricia Conde, Santiago Segura y Florentino Fernández. En plena promoción, el humorista visitó 'La revuelta', donde protagonizó un momento que no pasó desapercibido. En un tono distendido, David Broncano y Mota se lanzaron preguntas incómodas, y el presentador aprovechó la ocasión para poner en aprietos al manchego con un tema económico.

Todo comenzó cuando el debate giró en torno a si el dinero encontrado en la calle debía considerarse "dinero negro". "¿Nunca te has encontrado 20 euros por la calle?", preguntó Mota, afirmando que ese billete no se declaraba, por lo que técnicamente encajaría en esa definición. Broncano, sin dejar escapar la oportunidad de avivar la discusión, preguntó entre el público si había algún experto en la materia, a lo que reaccionó con humor al no recibir respuesta: "¿Nada? ¿Nadie? ¿Nadie ha pasado aquí de 4º de la ESO? Increíble".

Sin resolver la cuestión, Broncano pasó a una pregunta aún más directa: "¿Se te pagaba más al año en Telecinco o en Televisión Española?". El público reaccionó con sorpresa ante la cuestión, mientras el manchego intentaba esquivar la respuesta. "Bueno, básicamente, era parecido", respondió en un primer momento. Sin embargo, el presentador insistió: "Pero, ¿dónde más?". Finalmente, José Mota confesó que la diferencia era pequeña, pero que su sueldo en la cadena privada era mayor: "En Telecinco, pero poquito más. Cada sitio tiene su cosa. Como tú has dicho, esto es Televisión... ¡Española! Es nuestra casa, amigo".

Aunque Mota ha estado principalmente vinculado a TVE, también ha trabajado en Mediaset en varias ocasiones. Su última etapa en Telecinco fue en 2013 con 'La noche de José Mota', pero su historia con la cadena se remonta a décadas atrás, cuando junto a Juan Muñoz formaba parte de Cruz y Raya y participó en programas como 'Tutti Frutti'.