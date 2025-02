Historias de lucha, coraje y amor: Mediaset estrena 'Madres: Desde el corazón' con estas siete mujeres tan mediáticas

Mediaset España estrena 'Madres: Desde el corazón', un nuevo formato de entrevistas que llega este jueves 13 de febrero a Mitele PLUS. Presentado por la abogada y escritora Cruz Sánchez de Lara, el programa explorará la maternidad desde la perspectiva de mujeres que han afrontado grandes desafíos en su camino como madres. A lo largo de siete entregas, la producción de Tesseo Producciones dará voz a conocidas personalidades que compartirán sus experiencias sobre la pérdida, la enfermedad, la conciliación y la lucha diaria por sus hijos.

Las protagonistas de esta primera temporada son Ana Obregón, Aurah Ruiz, Mayte García, María Meneses, Irene Villa, Melanie Olivares y Begoña Villacís. Cada una de ellas narrará cómo la maternidad ha marcado su vida de manera única. Desde la pérdida de un hijo, como en el caso de Ana Obregón y Mayte García, hasta la maternidad con discapacidad, que relatará Irene Villa, pasando por la enfermedad infantil de Nyan, el hijo de Aurah Ruiz, o las dificultades económicas que atravesó Melanie Olivares. También se abordará la maternidad en la primera línea política con el testimonio de Begoña Villacís y la lucha contra las adicciones de María Meneses.

El programa contará con momentos muy emotivos y declaraciones impactantes de sus protagonistas. Ana Obregón, que en los últimos años ha vivido una transformación en su vida, asegura que su nieta Anita "es mi mayor prioridad en la vida y me ha devuelto las ganas de vivir". Aurah Ruiz explica su día a día como madre de un niño con una enfermedad rara incurable: "Yo estoy ahí para mi hijo siempre". Mientras tanto, Mayte García recuerda la dura despedida de su hijo: "Mi marido dijo que no lo dejaba ir y yo me despedí de él y lo dejé marchar".

Junto a 'Madres: Desde el corazón' , Mediaset también ha anunciado 'Madres: Voces desde el alma', un programa complementario que llegará próximamente a Mitele PLUS. En esta nueva producción, se darán a conocer historias de mujeres que han perdido a sus hijos en circunstancias trágicas, desde desapariciones hasta crímenes, con el objetivo de visibilizar sus casos y honrar su lucha.