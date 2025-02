El sorprendente encuentro de dos mallorquines en 'First Dates': "Nos conocemos desde el instituto"

Algunos pensadores siempre han apostado que las casualidades no existen aunque sean teorías que a la práctica nunca se cumplen. Y si no que se lo pregunten a los dos mallorquines que coincidieron en 'First Dates'. En Mallorca existe el dicho de que 'todos nos conocemos'. Al ser una isla con pocos habitantes es normal que por algún familiar puedas llegar a conocer a cualquier persona o incluso sea amigo de tus amigos.

Eso es lo que les ocurrió a Eric y Andrea. El joven mallorquín fue el primero en llegar al programa de Carlos Sobera. El soltero explicó a una de las camareras que hacía un año que estaba soltero y que estaba abierto al amor. En caso de que la cita fuese bien, el programa siempre intenta juntar a ciudadanos que estén por la misma zona. 'First Dates' escogió a otra mallorquina sin pensar lo que se les venía en la cita.

Nada más entrar por la puerta Eric ya sabía de quién se trataba. Andrea, una compañera suya del instituto era la cita a ciegas quien le planteó el programa de Cuatro. "¡No me lo puedo creer! ¡Qué fuerte si es de Mallorca!", declaraba el soltero nada más ver a su excompañera de instituto a la que daba un cariñoso abrazo al entrar por la puerta del restaurante. "Me ha hecho mucha ilusión, no esperaba verla a ella en absoluto", apuntó al programa.

Los dos solteros explicaban que gracias a un amigo que llegó a ser pareja de Andrea coincidían en algunas fiestas que celebraban en la isla. "No hay problema en que os conozccáis, a lo mejor os lleváis una sorpresita", explicaba incrédula la camarera.

La cena entre Eric y Andrea en 'First Dates' / Cuatro

Los dos recordaron cómo era su relación y se contaron qué fue de su vida tras el instituto, pero en cuanto a la relación amorosa, Eric era el primero en contar que no tendría nada con su excompañera.

La decisión final

La decisión final / Cuatro

"Tendría una y mil citas contigo para retomar la relación, pero conociéndonos no creo que surja algo a nivel amoroso", explicó Eric a Andrea antes de despedirse.