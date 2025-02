Una soltera de 'First Dates' deja bocabierto a su cita al desvelar el lugar 'más loco' donde lo ha hecho: "No me voy a poner aquí en medio, pero..."

Numerosos expertos señalan que el aburrimiento en la intimidad es una de las principales causas de ruptura en las parejas. La rutina puede afectar la pasión, pero existen múltiples formas de reavivar la chispa del amor.

Una de ellas es explorar nuevos escenarios fuera del dormitorio, buscando lugares distintos, inesperados e incluso secretos donde disfrutar de encuentros íntimos que rompan con la monotonía y renueven la conexión en la relación. Ese fue el tema de conversación entre Alejandro y Aída durante su cita en 'First Dates'.

La primera en llegar al programa era Aída. Una camarera sevillana de 25 años que todavía no ha encontrado el amor. "Me gustan más altos que yo, de gimnasio y que estén tatuados del rollo chulesco". Su cita iba a ser Alejandro, otro joven sevillano de 33 años que nada más entrar no era el prototipo de hombre que buscaba la soltera. "Vive en el pueblo de mi ex así que ya me conozco bien", explicaba Aída al programa de Carlos Sobera.

Tras empezar con buen pie la cita en 'First Dates' , Aída le preguntaba al soltero el lugar 'más loco' donde Alejandro había tenido relaciones sexuales. "A sí un sitio que digas, se me viene a la cabeza que lo hice en unos baños de un festival, estaba todo el mundo aporreando la puerta", explicaba el soltero ante la risa de su cita. Por su parte, Aída confesaba que le gusta a cualquier hora. "Me da igual, donde sea".

La soltera explicó a las cámaras del programa de Cuatro que tras la cena de empresa se marchó al baño con algún compañero del trabajo. "Eso de hacer el amor nunca lo he tenido". Alejandro puso cara de sorpresa al escuchar que Aída nunca había tenido relaciones sexuales con el supuesto 'amor de pareja'. El hecho de no haber hecho el amor como tal, es muy llamativo", explicaba el soltero al enterarse de que su pretendiente solo había tenido relaciones como tal.

La decisión final

"A mí me gustaría tener una segunda cita con ella, me ha parecido muy buena chica", desveló el soltero. "Aunque no tenga nada de santa", comentó enseguida la soltera. "Santos no somos ninguno de los dos".

La decisión final entre Alejandro y Aída en 'First Dates' / Cuatro

Por su parte, Aída también quiso tener una segunda cita con Alejandro. "Aunque me gustan los chicos chulos, tú no tienes pinta de chulo, tienes pinta de blando, pero una segunda cita no viene mal". El programa al final desvelaba que los dos sevillanos "intentan quedar cada día juntos y contra todo pronóstico lo consiguen".