"Montoya, por favor": el fenómeno viral de 'La isla de las tentaciones' que arrasa por todo el mundo

'La isla de las tentaciones' se convirtió en todo un fenómeno cuando se estrenó en Telecinco en 2020. Varias parejas ponen a prueba su relación conviviendo por separado en dos villas en una isla paradisíaca, rodeados de solteros y solteras que los intentan conquistar. Un punto de partida sencillo que revolucionó el mundo de los 'reality show'. Cinco años después, en su octava edición, el éxito del programa sigue más vigente que nunca, líder indiscutible de audiencia gracias, sin duda, a su personaje estrella: Montoya.

Este lunes, con su sexto episodio, 'La isla de las tentaciones' consiguió un nuevo récord de audiencia con un 18,5% de share y casi 1,4 millones de espectadores de media; su mejor dato en cuota desde 2022, superando las dos últimas ediciones del programa. La razón detrás de este gran éxito de audiencias radica, en buena medida, en Montoya, un andaluz que llegó a la Isla junto a su pareja Anita para poner a prueba la relación que ha enganchado al público por su impulsividad, expresividad y nerviosismo.

ero, más allá de España, Montoya ya es conocido mundialmente; seguramente es el fenómeno más viral de la historia en el programa. Todo debido a su reacción tras presenciar imágenes en directo de la infidelidad de su pareja Anita con Manuel. El concursante, incapaz de contener su rabia, entró en la villa gritando y exigiendo explicaciones, mientras sus compañeros y Sandra Barneda intentaban detenerlo sin éxito. "¡Me has destrozado!", no paraba de repetir. "Montoya, por favor", le gritaba la presentadora, intentando que no asaltara Villa Playa.

Una cuenta británica de vídeos humorísticos, con más de 2 millones de seguidores (@PopCulture2000s) alucinó con la escena y decidió compartirlo. El resultado: 190 millones de visualizaciones y 400.000 'me gusta'. "Esto es cine... Montoya, la tensión... no necesitas hablar español para entenderlo, es increíble", decía.

A partir de ese momento, equipos de fútbol, organizaciones deportivas y de todo tipo se han sumado para recrear el meme a su manera, especialmente con la frase de Barneda ("Montoya, por favor") mientras este corría por la playa. La cuenta oficial de la F1, el US Open, el Borussia Dortmund, el PSG, los Brooklyn Nets... son muchísimos los que han compartido publicaciones con momentos de sus equipos y competiciones acompañados de la icónica frase.