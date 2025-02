Un equipo de 'Y ahora Sonsoles' se salva de quedar atrapados en una nevada: "Nos habéis pedido ayuda porque os habíais quedado tirados"

La intensa nevada que ha afectado a varias zonas del norte del país ha sorprendido a un equipo delprograma de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' mientras se dirigía a Burgos. La reportera Flavia Bertolini y el cámara César se vieron obligados a detener su viaje debido a la acumulación de nieve en la carretera, quedando atrapados en Cerezo de Arriba, una pequeña localidad situada a más de una hora de la provincia de Burgos.

Durante la emisión del programa, Sonsoles Ónega conectó en directo con la reportera para conocer su situación: “Como están las cosas y lo sabe bien Flavia Bertolini, que no ha podido seguir avanzando precisamente por la nieve. Iba camino de Burgos y no ha llegado. ¿Dónde te has quedado?”. La periodista explicó que las condiciones en la zona eran complicadas y que la nevada había dejado las carreteras prácticamente intransitables, afirmando que “es un pequeño pueblo con vecinos cuanto menos amables, porque de camino aquí las carreteras estaban prácticamente intransitables, incluso se estaban volviendo ya algo peligrosas y Eva nos ha tenido que tender su mano”.

Eva, una de las vecinas de Cerezo de Arriba, ofreció refugio a los periodistas y relató cómo vivió la situación: “Estábamos trabajando en casa y de repente han llamado Flavia y César a la puerta como en una película. Estaba nevando muchísimo, que no se veía casi ni el coche que tenemos aparcado delante de casa. Nos habéis pedido ayuda porque os habíais quedado literalmente tirados con el coche, o sea que aquí estamos”. La nevada fue intensa pero breve, dejando el pueblo casi incomunicado en apenas dos horas. “Ha sido una nevada muy intensa, muy corta, es verdad. En un par de horas, el pueblo se ha quedado casi incomunicado, pero la realidad es que ahora no está nevando, está casi saliendo el sol”, describió la vecina.

El meteorólogo Roberto Brasero también intervino en el programa para advertir sobre la evolución del temporal. “Todavía algunas horas más. El cambio es súbito, zonas donde ayer los cielos estaban despejados”, afirmó, señalando que las temperaturas seguirán descendiendo en los próximos días y podrían generar más problemas en las carreteras afectadas por la nieve.