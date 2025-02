Alejandra Rubio y Carlo Costanzia toman una decisión sobre el tema de mostrar al bebé: "Lo tenemos claro"

Carlo Costanzia ha compartido un vídeo en redes sociales en el que aparece junto a Alejandra Rubio, ambos observando con ternura a su hijo recién nacido. En la grabación, el bebé apenas es visible, salvo por el movimiento de su mano, mientras la pareja se mira con cariño. Sin embargo, Alejandra ha querido dejar claro en 'Vamos a ver' que este contenido no significa una presentación oficial del niño ni un posado familiar, ya que han decidido mantenerlo alejado del foco mediático.

El vídeo de Carlo está acompañado por un rap en el que expresa su sentir sobre esta nueva etapa en su vida: "En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo".

Alejandra Rubio ha aclarado en el programa que este vídeo no tiene la intención de ser un anuncio oficial de su hijo, sino que se trata de una pieza motivacional en la que Carlo comparte su experiencia personal. "Lo hace así, contando su experiencia y con un vídeo bonito", explicaba la colaboradora, quien también ha mencionado que Carlo está inmerso en nuevos proyectos laborales.

Asimismo, Alejandra ha insistido en que su decisión de mantener en privado la imagen de su bebé sigue firme. "A mi hijo no se le ve, se le ve una mano y yo, por ejemplo, no he subido nada del niño", ha reiterado, dejando claro que, aunque han recibido numerosas ofertas para posar en exclusiva con su hijo, no tienen intención de hacerlo. "Nos lo ofrecen por activa y por pasiva siempre, pero tenemos claro que eso no va a suceder", ha sentenciado.