La lluvia no acaba con la celebración en la calle de los "eurofans" del Benidorm Fest

Apenas quedaban 20 minutos para que la gran final del Benidorm Fest diera comienzo y la intensa lluvia amenazaba con acabar con la fiesta preparada en la calle para seguir sin perder detalle las actuaciones. El lugar era la plaza del Ayuntamiento y el edificio consistorial hacía de paraguas a más de 200 personas que no perdieron la ilusión de poder ver a sus favoritos desde este espacio llamado el "Gastro League". Finalmente, el agua desapareció para dejar paso a una celebración que pasó a congregar a varios centenares de personas que lo dieron todo con cada actuación.

La emoción se vivió durante toda la noche pero fue apoteósica cuando se dijo el nombre del ganador de la cuarta edición del Benidorm Fest. A pesar del frío y la humedad que la plaza y el parque de l’Aigüera dejaban en el ambiente, el público no paró de animar y aplaudir a cada uno de los cantantes que querían conseguir ser el representante de España en Eurovisión en la edición de 2025. La final del certamen musical de 2025 estaba más abierta que nunca y así se vivió también en la calle.

Los "eurofans" que no pudieron conseguir entradas para seguir esta gala desde dentro del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm tenían dos opciones con pantallas gigantes: el 'Gastro League', en la plaza del Ayuntamiento; o el auditorio Julio Iglesias, en el parque de l’Aigüera. Finalmente, este último lugar no fue habilitado, precisamente porque la previsión de un gran aforo se vio afectada por la intensa lluvia. El que piense que nunca llueve en Benidorm, no tuvo razón esta vez.

En el tiempo de espera, con algún susto porque se apagó la pantalla, hubo también tiempo para calentar con las canciones de los ocho finalistas: Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J Kbello, Lucas Bun y Melody. Grupos de amigos eligieron este lugar para seguir la final. Ataviados con chubasqueros, un 'outfit' que no esperaban en un principio, los que llegaron primero aguantaron estoicamente el agua. Luego todo fue a mejor y se pudo ver la final sin problemas. La plaza se fue llenando hasta casi completar todos los huecos y las «foods trucks» dieron de cenar a los asistentes.

Llegó la hora y en la pantalla apareció Nebulossa para cantar su "Zorra". El espacio se vino abajo con el público cantando. Luego aparecieron Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Las tres también recibieron aplausos y se coreó su nombre. El estilismo llamó la atención también de los presentes. Daniela Blasco fue la primera en salir y la primera que provocó la reacción en el público que no dejó de cantar su "Uh Na Na".

La cantante Melody durante su actuación en la gala final del Benidorm Fest 2025. / EFE

Con Kuve siguió la fiesta y también se llevó gran ovación y Mawot sirvió para coger un poco de aire para volver a vibrar por todo lo alto con Lachispa que fue muy aplaudida. Y de ahí sin parar con Mel Ömana y J Kbello, uno de los más coreados por los asistentes. Lucas Bun provocó el ambiente más intimista. Y con Melody se desató la locura: "Diva", gritaron muchos y se oyó corear su nombre.

Pero no quedó ahí la cosa. Las actuaciones de Rigoberta Bandidi rememoraron la emoción de la primera edición del Benidorm Fest. Amaral hizo que muchos bailaran. Llegó el momento de las votaciones, tras la cuenta atrás que se coreó con ganas, la tensión que se palpaba en el ambiente. Finalmente se dijo el nombre del ganador: Melody. Y todo saltó por los aires en una noche llena de muchas emociones para los "eurofans".