¿Quién va a ganar el Benidorm Fest 2025? Analizamos los pros y los contras de todos los participantes

La gran final del Benidorm Fest 2025 se celebrará esta noche en un ambiente de gran incertidumbre. Tras dos semifinales desconcertantes y con un nivel de canciones bastante cuestionable, Melody, JKbello, La chispa, Mawot, Daniela Blasco, Kube, Mel Ömana y Lucas Dun, se juegan la victoria en el certamen musical de TVE, que supondrá convertirse en el representante oficial de España en el próximo Festival de Eurovisión. Pero, ¿cuáles son las candidaturas con más posibilidades? Analizamos los pros y los contras de cada candidatura y les puntuamos, con 1, 2 o 3 puntos, en base al nivel de la puesta en escena/coreografia y la calidad de la canción y de la voz de cada artista, para establecer una media y valorar quién sería el mejor pack para presentar ante Europa.

1.Daniela Blasco - “UH NANA”

Sin duda, una de las grandes favoritas para la victoria desde su pase en la primera semifinal del martes. Con tan sólo 19 años, y a su favor, no sólo cuenta su espectacular imagen y carisma en el escenario, sino también su perfecto desempeño coreográfico y movimientos de cadera que permiten a Daniela dejar claro que ella lo sabe hacer, y muy bien. Sin embargo, algo se le escapa, y esa es la parte vocal. La abundancia de coros pregrabados hace que echemos en falta su voz real, pues hay un cierto abuso de ellos,, y por tanto, que Blasco arriesgue en una canción que no viene a reinventar, pese a que lo redibuja a la perfección, lo que ya hizo Beyoncé hace dos décadas con su mítico “Crazy In Love”, o incluso Chanel con “SloMo”.

“UH NANA” podría ser una digna representación de España en Eurovisión, pero el componente de voz en directo es tan importante como lo es una canción original que enganche desde el primer segundo, y aunque Daniela engancha y mucho, los fans ya puesto esta cuestión en jaque y asimilan que este será el factor que le aparte de la victoria. Y en Eurovisión, el jurado premia -y mucho- a aquellos artistas que cumplen con esta cuestión. El año pasado, ni siquiera Nutsa Buzaladze de Georgia, o Sarah Bonnici de Malta, consiguieron su objetivo de clasificarse, al menos, en el TOP 10 teniendo una propuesta similar y bien ejecutada en todos los niveles.

PUNTUACIONES: Escenografía: 3 Voz en directo: 1 Canción: 2 Total: 6

2.Kuve - “LOCA XTI”

Contra todo pronóstico, uno de los grandes descubrimientos musicales del Benidorm Fest 2025 es el de la murciana Kuve. Su gran desarrollo vocal en la primera semifinal, además de una escenografía muy coherente y acorde, brillante y con mucha luz, para su tema candidato, le permitió clasificarse para la final de esta noche, pese a los dudosos pronósticos. KUVE sorprendió, y no es baladí decirlo, ya que hay que apuntar que “LOCA XTI” nunca estuvo entre las quinielas de los eurofans antes de la gala de esta semana.

Sin embargo, como hemos visto en otras ocasiones, todo pude cambiar de un momento a otro. A su favor, sin duda, su voz en directo, su presencia y actitud escénica y la fuerza de la canción; en contra, sin duda, el presentar un tema que suena repetitivo, algo cliché y, cuyo estilo musical, sino visto anteriormente en Eurovisión con un concepto similar, se ha quedado muy cerca de sonar en el concurso en varias ocasiones representando a otros países. A esta propuesta le ha faltado identidad musical, a pesar de que sería, claramente, una muy digna ganadora.

PUNTUACIONES: Escenografía: 2 Voz en directo: 2 Canción: 2 Total: 6

3.Mawot - "Raggio Di Sole”

Otra de las sorpresas que nos han dejado las semifinales del Benidorm Fest 2025 fue la clasificación de Mawot, que reaccionó de forma bastante fría al anuncio durante los resultados de la segunda gala. Roberto Comins, alter ego de Mawot, se ha tomado con humor, desde su presentación como uno de los 16 candidatos, su participación en esta edición, después de que los eurofans calificarán “Raggio Di Sole” como un tema de bajo rango entre la terna de los candidatos. Esta actitud desenfadada y despreocupada, al menos ante cámara, le llevó a hacer una ejecución vocal y escénica perfecta de la canción.

A su favor juega, además de su aplomo, rango vocal y sus buenas habilidades sobre el escenario, una original composición -aunque simple- con ese toque italiano nostálgico con el cual los españoles tanto empatizamos, una puesta en escena muy llamativa y colorida, con ese final tan profundo, que es, en mi opinión, un arma de doble filo, y lo pegadiza que es la letra. Sin embargo, Roberto, clasificado para la final gracias al voto del jurado, tiene difícil captar el voto de la gente joven por el género musical que presenta, además de que no recibió el apoyo del televoto en la semifinal. Estoy seguro de que daría que hablar en Basilea, pero quedaría en duda si tendría un desenlace feliz el 17 de mayo, y pensar en llegar a Suiza es hablar de un sueño muy grande, y una realidad, probablemente, muy distópica.

PUNTUACIONES: Escenografía: 1 Voz en directo: 3 Canción: 1 TOTAL: 5

4. Lachispa - “Hartita de Llorar”

La gran favorita, al menos desde el anuncio de los 16 candidatos, no cumplió con las expectativas. Así lo consideraron los usuarios de X, que no dudaron en verter sobre la red social sus críticas hacia la escenografía y el descontrol vocal de Lachispa tras su actuación en la semifinal. Un tema muy prometedor, que bien ejecutado, podría optar a hacer un magnífico papel en Eurovisión. Sin embargo, a “Hartita de Llorar” le faltó dinamismo en la iluminación, en la realización de cámaras y, en general, una actuación a la altura de la epicidad que lo define, mezclado con ese toque contemporáneo que pide a gritos una nueva reinterpretación del concepto escenográfico. No obstante, sigue siendo una de las favoritas, y a su favor juega que Lachispa cuenta de por sí con suficiente rango vocal como para hacer alarde de él, aunque con mayor control.

Este tipo de temas, suelen ser premiados por el jurado en Eurovisión. Sin embargo, en contra cuenta con que la raíz folclórica no ha sido bien recibida por Europa en anteriores representaciones, como el “Ea Ea” de Blanca Paloma o “Quién Maneja Mi Barca” de Remedios Amaya. Lachispa no ha llegado a tiempo para tener ese pack completo, pero sí creemos que su recorrido en la industria musical española no ha hecho más que empezar. De haber acertado al completo con la escenografía, se habría posicionado como una clara contendiente a la victoria.

PUNTUACIONES: Escenografía: 2 Voz en directo: 2 Canción: 3 Total: 7

5. Mel Ömana - “I’M A QUEEN”

La vanguardia personificada de este Benidorm Fest. Si antes decíamos que KUVE había sido una de las sorpresas de la edición, muy de cerca le sigue la canaria Mel Ömana, cuya performance abriendo la segunda semifinal fue una demostración de poderío, fuerza, energía y actitud. Sin despeinarse, además, y con mucha, mucha personalidad. Hay quiénes ya presagiaban lo que iba a pasar, y lo cierto es que “I’M A QUEEN” no estaba entre las favoritas. Al igual que con KUVE, el directo del jueves lo cambio todo.

Contemporánea, creativa, dicharachera y con un discurso muy claro y directo. Así es la artista que con una sencilla, a la par que poderosa y divertida puesta en escena, llena de mucho baile, opta a todo en la gran final de este sábado, y podría ser además uno de los ‘dark horse’ de la final, con permiso de Melody o Daniela Blasco. Todo puede ocurrir, y si alguien tenía alguna duda de su saber hacer, creemos que todas se disiparon el pasado jueves. Con rotundidad se podría decir que ha sido la artista de las dos semifinales que mejor empeño vocal ha puesto a su tema. A su favor, no pecar de pretenciosa, así como su discreción y cautela ante los medios en entrevistas, pero sin embargo, perfecta en ejecución sobre el escenario una vez llegó el momento de la verdad. Lo tiene muy claro y se cree su propuesta, y esto en Eurovisión, también se suele premiar, más allá de que todo en la parte visual y sonora del proyecto está de sobresaliente. La candidatura se podría asemejar a “La Noia”, el tema que Angelina Mango defendió por Italia el año pasado. En contra, pues que España en Eurovisión no es Italia, y que corre el riesgo de perderse entre propuestas similares, o con más fuerza, que otros países puedan enviar al festival. ¿Le dará todo esto para alzarse con el micrófono de bronce? Esta noche lo veremos.

PUNTUACIONES: Escenografía: 3 Voz en directo: 3 Canción: 2 Total: 8

6. J Kbello - “V.I.P.”

Otro de los grandes contendientes para la victoria. J Kbello ha venido a por todas en este Benidorm Fest. “V.I.P.” no ha dejado indiferente a nadie desde el minuto cero, y todos los fans han contado en sus pronósticos con este tema como posible ganador. La gran incógnita fue esa puesta en escena, precisa y milimetrada, al estilo Melodifestivalen -preselección sueca para Eurovisión- que los suecos, y en especial la escenógrafa Sacha Jean Baptiste, bien saben elaborar cada año. Por primera vez España sería contemporánea en Eurovisión, urbana pero mainstream, con un solista masculino. No sabemos si es lo que Europa espera de nosotros, pero es un pack completo al que poder extraerle todo ese potencial que ya hemos descubierto en esta preselección española. Nos atrevemos a afirmar que, dejando a Chanel y Blanca Paloma a un lado, se trata de la mejor escenografía, o concepto, que hasta la vista hemos visto en las cuatro ediciones del concurso. España se parece por primera vez a Suecia, aunque eso sí, con sello español, pues tanto el tema como la escenografía vienen firmadas por autores y directores artísticos españoles.

Tener el control, frame a frame, paso a paso, tiro a tiro, movimiento a movimiento, para la perfecta ejecución del tema alejó a J Kbello de conectar con el público en sus casas durante la actuación del jueves, percibiendo los telespectadores cierta frialdad, según también se ha comentado en redes sociales. El artista estuvo tan concentrado en la coreografía y en las posiciones que hubieron aspectos que no pudo compartir a la perfección, como su directo vocal y la fluidez de los movimientos. A su favor, J Kbello cuenta con el pack completo de canción, artista con un directo con margen de mejora de aquí y un concepto escenográfico actual. Todo ello hace de esta candidatura, a priori, una buena candidata a entrar en el TOP 10 del festival, citando como ejemplos como “Soldi” (Eurovisión 2019) o “Tuta Gold” (Sanremo 2024) de Mahmood, “Bluffin" de Liamoo (Melodifestivalen 2022) o “Luktelk” de Silvester Belt (Lituania 2024).

En contra, le juega la posibilidad de que artistas con un mejor empaque vocal, como Melody, puedan superarle en la votación del público y/o del jurado. El hecho de no tener una raíz fiel a un sonido o concepto más patrio podría ser un punto determinante en Eurovisión, pues es un tema que en cualquier otro idioma podría llevar otro país, como por ejemplo la mismísima Suecia, así como la propia escenografía. La falta de identidad podría llevar al jurado y al televoto a categorizarlo de genérico. No obstante, y por el contrario, a nivel visual, la performance está lista para un show Eurovisión, a falta de ajustes de posiciones, iluminación y probablemente visuales, que una vez allí, en caso de victoria, se ajustarían.

PUNTUACIONES: Escenografía: 3 Voz en directo: 2 Canción: 3 Total: 8

7. Lucas Bun - “Te Escribo En El Cielo”

La única balada de la gran final, y por tanto, un tema muy especial, pero sobre todo para el jurado. Casualmente los telespectadores fueron quiénes no apoyaron su pase a la final, que el jurado ayudó a conseguir. Cierto es que este tema destaca por su instrumentación, por su melodía, pero sobre todo, por la emotividad que el propio artista otorga a la interpretación en directo. Una interpretación con algún que otro desajuste vocal, causa únicamente de su puesta sobre el escenario por primera vez. Son de hecho esas pequeñas imperfecciones las que ayudan al público a conectar con el artista. Lucas canta y dedica esta canción a su madre, fallecida hace un año. Destaca asimismo la presencia escénica de Lucas, que con mucha actitud y un outfit que tampoco pasa desapercibido, juega un papel muy importante como el propio concepto escenográfico de la actuación.

Si tenemos en cuenta los resultados de la semifinal, “Te Escribo En El Cielo” no tiene grandes opciones de cara a poder ganar la gran final del Benidorm Fest, pero lo cierto es que sería muy especial, dentro del género, enviar una balada modulada a Eurovisión. Esos altos y esos bajos son las luces y las sombras de esta candidatura, que sin duda llegará como un rayo de luz a los espectadores. Una buena referencia, para poder ubicar a Bun, es el artista italiano Mango, también fallecido, padre de la anteriormente mencionada Angelina Mango, representante de Italia en Eurovisión 2024.

PUNTUACIONES: Escenografía: 2 Voz en directo: 2 Canción: 2 Total: 6

8. Melody - “ESA DIVA”

El centro de todas las miradas en estos momentos: a escasas horas, la gran favorita para alzar el micrófono de bronce esta noche. Melodía Ruiz, más conocida como Melody, está preparada para resarcirse del problema técnico de sonido que protagonizó su actuación de la semifinal y que imposibilitó que diera su sostenido como debía ser, y como ella nos tiene acostumbrados. Muy querida por los eurofans, Melody se vuelve a presentar a la preselección española para Eurovisión con un tema que si bien puede sonar antiguo, la artista no ha dejado ningún detalle de su actuación al azar y utiliza muchos elementos que habitualmente estamos acostumbrados a ver en el concurso europeo: dress reveal, pirotecnica, coreografía imponente, y ella en esa peineta gigante de espinas que la sitúa como la gran reina de este Benidorm Fest. Española a la par que internacional, ha contado en la producción con Thomas G:son y Peter Böstrom, autores de temas como “Euphoria” y “Tattoo” de Loreen; o “Quédate Conmigo” de Pastora Soler.

PUNTUACIONES: Escenografía: 3 Voz en directo: 3 Canción: 2 Total: 8

De esta manera, Melody, J KBello y Mel Ömana, suman cada uno 8 puntos, sobre un total de 9, reflejando así un posible top 3 para eata noche. Los tres tienen las mejores propuestas para ganar esta noche, en base a los criterios establecidos de escenografía, donde se ha tenido en cuenta el concepto artístico, realización y coreografía (si hay); voz en directo, y la capacidad mostrada por los artistas para ejecutar las canciones en directo, en base a las semifinales; y una valoración subjetiva de la canción participante de cada artista. Tras este top 3, se situarían La Chispa, con 7 puntos; Daniela Blasco, KUVE y Lucas Bun con 6 puntos; y Mawot, quedaría en última posición con 5 puntos.