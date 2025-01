Ana Rosa, ante su vuelta a las mañanas de Telecinco: "He votado más veces a la izquierda que a la derecha"

Ana Rosa Quintana volvió a acaparar titulares tras confirmar su regreso al horario matutino de Telecinco. En un encuentro con los medios organizado por Mediaset España, la presentadora abordó los motivos detrás de su vuelta a las mañanas y no esquivó las cuestiones sobre su postura política. “También te puedo decir que a lo largo de mi vida he votado más veces a la izquierda que a la derecha”, afirmó con contundencia.

El evento, celebrado en la sede del grupo audiovisual en Madrid, contó con la presencia de Alberto Carullo, nuevo director general de Contenidos de Mediaset España, y Xelo Montesinos, socia de Quintana en Unicorn Content. Durante la presentación, la comunicadora insistió en que la decisión de modificar su franja horaria no respondía a cuestiones de audiencia. “Lo que me ha transmitido Salem (Consejero Delegado) es que está muy contento con el resultado de la tarde. Las audiencias son las que son en este momento y la tarde no ha funcionado mal”, explicó.

Desde el próximo lunes 3 de febrero, ‘El programa de Ana Rosa’ retomará su espacio en la parrilla matinal, dejando atrás su etapa vespertina. Según la periodista, la cadena le comunicó el cambio el pasado 20 de enero. A pesar de los ajustes, se mostró tranquila y aseguró que comprende la estrategia de la empresa: “Ha llegado un nuevo director general que quiere hacer su programación”.

Por su parte, Carullo respaldó la decisión de recuperar a Quintana en las mañanas y aclaró que la competencia en la franja de tarde ha sido muy reñida: “La tarde está muy igualada, a la par, no hay un programa que destaque por encima de otro”. Según sus palabras, la vuelta de la presentadora a la mañana forma parte de una planificación más amplia dentro de la cadena.

Durante su intervención, Ana Rosa también habló sobre la libertad de expresión en su programa y el tono que adoptará en esta nueva etapa. “Mi mesa política es totalmente plural y cada uno en este programa dice lo que quiere”, afirmó. También aprovechó para destacar que Mediaset nunca ha intervenido en sus opiniones: “La cadena jamás me ha hecho una indicación sobre lo que puedo o no decir. Ni antes ni después. Nunca”.

La periodista adelantó que retomará su editorial diario, aunque con un enfoque más desenfadado. “El editorial será lo que me salga y dependerá de la actualidad. También lo que me pida el cuerpo. A mí me gusta la ironía y lo trabajaremos”, comentó. Además, aseguró que su compromiso seguirá siendo el mismo: “La misión de los medios de comunicación es exponer lo que está ocurriendo. No hay ideología”.

Con estas declaraciones, Ana Rosa dejó claro que encara esta nueva etapa con determinación y sin temor a las críticas. “Lo que se diga de mí, a estas alturas, no me pesa. Es imposible gustarle a todo el mundo”, sentenció.